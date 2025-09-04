Столичното метро ще работи до по-късно заради мача България – Испания
Метрото в столицата ще работи до по-късно тази вечер, предаде БНР. Причината е футболната среща в София, която е от квалификации за Мондиала през 2026 г. между националните отбори по футбол на България и Испания.
Последната мотриса на метрото ще пътува 30 минути след полунощ.
Мачът ще се играе на националния стадион и започва в 21.45 часа.
