Столичното метро ще работи до по-късно заради мача България – Испания

Метрото в столицата ще работи до по-късно тази вечер, предаде БНР. Причината е футболната среща в София, която е от квалификации за Мондиала през 2026 г. между националните отбори по футбол на България и Испания.

Последната мотриса на метрото ще пътува 30 минути след полунощ.

Мачът ще се играе на националния стадион и започва в 21.45 часа.

#метро

