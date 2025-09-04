  • Instagram
Секси ергенката Роси Костова взриви Миконос с таен обожател

Секси ергенката Роси Костова взриви Миконос с таен обожател
Сексапилната звезда от риалити шоуто „Ергенът“ – Роси Костова – отново се оказа в центъра на вниманието. Красавицата, която живее в Лос Анджелис, долетя специално за Миконос, където буквално пръскаше сексапил по улиците и плажовете на гръцкия рай.

Роси бе забелязана в компанията на мистериозен мъж, с когото не криеха близостта си – шампанско на яхта, романтични вечери в топ ресторанти и бурни нощи по клубовете. Фотографи и туристи я уловиха в дизайнерски бански и ефирни рокли, които подчертаваха перфектната ѝ фигура.

„Роси изглеждаше като истинска богиня – щастлива, усмихната и влюбена“, коментират очевидци. Социалните мрежи вече гърмят с коментари: дали това е новата любов на сексапилната ергенка или просто горещ летен романс? Едно е сигурно – Роси Костова успя да превърне Миконос в своя сцена и отново прикова всички погледи.

#Миконос

