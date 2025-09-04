  • Instagram
Американският Manhattan Institute of Management влиза в България чрез стратегическо партньорство с M3 College

Американският Manhattan Institute of Management влиза в България чрез стратегическо партньорство с M3 College
М3 College, водеща българска образователна институция в сферата на комуникациите и лидерството, стартира стратегическо партньорство с Manhattan Institute of Management (MIM). Реномираният бизнес университет, базиран в сърцето на Ню Йорк, с над 35 години опит в обучението на международни мениджъри и предприемачи, ще работи съвместно с M3 College за създаването на устойчив образователен обмен между България и САЩ.

Партньорството има за цел да предостави на българските студенти и професионалисти достъп до качествено, международно образование чрез различни инициативи, включително:

  • Подготвителни програми и възможности за международни стажове в Ню Йорк.
  • Обмен на лектори за майсторски класове и обучения на ръководни и стратегически екипи, и международни срещи.
  • Участие в бизнес семинари в Ню Йорк и София, насочени към мениджъри, млади професионалисти и предприемачи.
  • Съвместни обучителни програми, включително интензивни курсове и AI bootcamp-и в области като бизнес анализи, дигитален маркетинг и лидерство.

„За нас това партньорство е естествена стъпка в развитието на M3 College като международен образователен хъб. С MIM споделяме общата визия за практическо, иновативно и глобално ориентирано професионално образование и усъвършенстване. Щастливи сме да създадем нови възможности за български професионалисти и студенти“, сподели Максим Бехар, изпълнителен директор на М3 College.

Първите съвместни инициативи ще бъдат обявени през есента на 2025 г. За повече информация и актуални обучения в M3 College: www.m3college.com.


#България

