Посещението на Зафиров в Пекин предизвика реакции сред партиите ОБЗОР

Посещението на Атанас Зафиров в Пекин предизвика коментари и разнопосочни реакции сред политическите сили у нас.

ГЕРБ-СДС

Опитва се да се направи скандал с нещо, което няма нищо скандално. Това заяви пред медиите в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод визитата на вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров в Китай.

"Атанас Зафиров е там като лидер на партия, която винаги е имала такава политика", заяви той.

Борисов обяви, че не се намесва в политиката на други партии. "Освен това аз не знам Китай да я обявен за вражеска държава. По същата логика Путин беше на посещение в САЩ с президента Тръмп. Поради липса на мотиви да се шуми се използва всеки един повод да се определя евроатлантическата ориентация", каза още Борисов.

ПП-ДБ

"Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) поиска в декларация оставката на Атанас Зафиров като вицепремиер. Декларацията беше прочетена от парламентарната трибуна от народния представител от ПП – ДБ Елисавета Белобрадова.

"Възмущението ни от пълната безпринципност на Атанас Зафиров като член на правителството, като представител на държавата, като публична личност и дори като българин, е пълно. Ако той си позволява в лично качество да заема антибългарска и антизападна позиция, то трябва да остане единствено в лично качество, а не да обвързва с това държавата ни. Затова настояваме за оставката му като вицепремиер във връзка с посещението му в Китай", каза Белобрадова.

"Такива действия подкопават значително доверието в нашата държава", каза Асен Василев. "Това, което очакваме от премиера е да вземе изключително бързо мерки, най-малкото да изясни ситуацията, според мен, ако това, което излезе е истина - че Зафиров е отишъл и премиерът не е знаел - това е причина Зафиров да си ходи от правителството и ние искаме неговата оставка", каза още Василев.

Величие

Лидерът на партията Ивелин Михайлов заяви, че структурата на управлението в България функционира така – „ГЕРБ си има две партии – „Възраждане“ и „Да, България“, като „Възраждане“ директно общува с Русия, те имат връзка с „Единна Русия“, а „Да, България“ общуват с демократите в Съединените щати. Делян Пеевски и ДПС си имат БСП, която общува с Китай, и ИТН, която общува с английското посолство“. Атанас Зафиров е официално изпратен от правителството, което се състои от Делян Пеевски и Бойко Борисов и всички тези неща, които сега правят, е за да се отклони този факт, каза още Михайлов. По думите му, от „Да, България“ са напълно наясно за връзката на това правителство, за връзките с руските и с китайските служби. Според Михайлов целта е подготвяне на евентуална бъдеща промяна, която, ако се случи, те искат лесно да може това правителство от проевропейско да мигрира към проруско и прокитайско.