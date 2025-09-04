Киряков: Радев не може да направи партия, преди да изтече мандата му на президент

Политическият сезон ще е динамичен, горещ, с много парламентарни препирни, с много противопоставяния и поляризация на обществото, с все още неясна посока - едни партии ще дърпат на Изток, други ще продължат да теглят на Запад. Това очаква от новия парламентарен сезон политологът Георги Киряков.



Пред БНР той отбеляза, че българското общество е крайно разделено, крайно поляризирано, мненията не са единни по ключови за България теми. Това ще продължи до президентските избори през следващата година, смята той.

"Има натрупващ се гняв на хората срещу сегашното управление. Има комплекс от проблеми, които това управление не решава, напротив - някои от тях задълбочава. Има очакване все още да се появи нещо ново - поредният помитащ статуквото проект. Винаги има някакви илюзии, очаквания и мечти. Има свръхочаквания, че поредният проект на поредния силов политик ще реши тези проблеми - няма да ги реши, но очакванията остават. Тези очаквания се генерират, защото има сериозни недостатъци в ред правителства и опитите им да решат фундаментални проблеми", коментира политологът.

Според него всичко това генерира очаквания в обществото за нов проект, който сега е свързан с президента Радев:

"Той може да направи партия за 1 месец. Въпросът е кои хора ще са там, какви политики искат да следват. Тук има един фундаментален проблем - дали президентът няма да иска да промени фундаментално посоката, в която да се развива България".

И все пак Радев не може да направи партия, преди да изтече мандата му на президент, подчерта Киряков.

Темата на поредния вот на недоверие - "Завладяна държава", не решава проблема с управлението на държавата, изказа мнението си още той. Според него ПП-ДБ би трябвало да могат да генерират мнозинство и алтернатива, което да замени сегашното управление. С тази тема те не полагат основите на такъв тип идеи за ново управление, смята той.



"С тази тема се делегитимират в очите на собствените си избиратели, като неспособна алтернатива да замени това управление. Тази опозиция трябва да има план как ще управлява държавата, а не за това как ще измъкне държавата от ръцете на мафията".

"Протестите на "Възраждане" срещу еврото и за запазване на българския лев загубиха енергия доста бързо, както и протестът на "Правосъдие за всеки" срещу "Завладяната държава". Гражданската енергия доста сериозно е намаляла. Особен голям проблем за политическите партии, свързани с подобен род инициативи, е, че не участват пряко в подобни генератори на гражданска и електорална енергия. Да се криеш зад една инициатива, казвайки, че всъщност това е твоя инициатива, не е политическо действие и не може да произведе политическо действие. Това трябва да е политически протест, партиен протест, това трябва да генерира електорална енергия, а не гражданска енергия. Гражданската енергия е в много тесни рамки. Тя не може да произведе нищо, отвъд центъра на София и отвъд тази гражданска инициатива. Трябва да се произведе нещо много по-голямо, ако следваме техните заявки, че искат да са следващите управляващи и да променят държавата", отбеляза Георги Киряков.



Според него е стеснен обхватът на декларациите на партиите. Инициативите на Пеевски не са в полза на всички граждани, подчерта той и отбеляза редица проблеми, които имат хората:

"Хората в Плевен нямат вода и проблемът не е решен. Прехвърлят се пари от едно на друго място - 5,5 млрд. лв., без ясна идея как ще бъдат похарчени тези пари. Продължава да се генерира напрежение по оста МС, НС - президент по темата по договора с "Боташ" - и там потъват огромни пари, които могат да бъдат ползвани за нещо друго".

"Когато не можеш да се изкъпеш, започваш да се гневиш. Но и този гняв се излива прекалено повърхностно пред общината например, а не пред областната управа, от която зависи", допълни той.

Политологът вижда желание да се доовладеят всички независими институции от определени политически партии:

"Мандатите на хората в тези институции продължават отвъд управлението на която и да е партия. Утре може да има предсрочен вот и да се промени изцяло конюнктурата, само че тези институции с тези хора, поставени там, могат да саботират управлението на всяко едно мнозинство във всеки следващ парламент".