Без синя и зелена зона в София на 6, 7 и 8 септември

Зоните за платено почасово паркиране в София няма да работят на 6 септември – Денят на Съединението, както и в следващите два почивни дни 7 и 8 септември. Това съобщиха от Столичния център за градска мобилност.

През почивните дни пунктовете за продажба на превозни документи ще работят според обичайните си графици.