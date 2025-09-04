„Величие“ стартират консултации с партии, за да сезират Конституционния съд за отмяна на решения на МС

От "Величие“ ще започнат консултации с други партии, за да сезират Конституционния съд и да се отменят решения на Министерския съвет. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание Ивелин Михайлов, председател на парламентарната група на „Величие“.

По думите му, от "Величие" са проверили колко от депутатите, които бяха обявени от Конституционния съд за незаконно избрани, са участвали в избора за министър-председател и на Министерския съвет и се оказало, че осем депутати са участвали в този избор. Това са Александър Ненков, Александър Марков, Андрей Вълчев, Емил Трифонов, Ешереф Ешереф, Иван Кючуков, Павлин Йотов и Теменужка Петкова, посочи Михайлов.



„Когато махнем тези осем депутати от избора на Министерски съвет и министър-председател, се оказва, че няма необходимото мнозинство, с което да бъде избрано това правителство, което прави всичките му решение след това – от 16 януари 2025 г. нелегитимни“, каза още Михайлов. Той посочи, че от „Величие“ ще започнат консултации с други партии, за да сезират Конституционния съд и да се отменят решенията на Министерския съвет.

Михайлов коментира и посещението на Атанас Зафиров в Китай. По думите му, структурата на управлението в България функционира така – „ГЕРБ си има две партии – „Възраждане“ и „Да, България“, като „Възраждане“ директно общува с Русия, те имат връзка с „Единна Русия“, а „Да, България“ общуват с демократите в Съединените щати. Делян Пеевски и ДПС си имат БСП, която общува с Китай, и ИТН, която общува с английското посолство“.

"Атанас Зафиров е официално изпратен от правителството, което се състои от Делян Пеевски и Бойко Борисов и всички тези неща, които сега правят, е за да се отклони този факт", каза още Михайлов. По думите му, от „Да, България“ са напълно наясно за връзката на това правителство, за връзките с руските и с китайските служби. Според Михайлов целта е подготвяне на евентуална бъдеща промяна, която, ако се случи, те искат лесно да може това правителство от проевропейско да мигрира към проруско и прокитайско.