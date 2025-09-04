Цели областни градове остават без нито един лекарски екип в определени дни, а в цялата страна има трайно незаети 340 лекарски места в Спешната помощ. Това показва анализ на Съюза на парамедиците в България, изготвен въз основа на запитване по Закона за достъп до обществена информация до Министерството на здравеопазването и Центровете за спешна медицинска помощ.

"Причината не е само в парите, а в хаоса, унизителните условия, липсата на перспектива и комуникация, свързаността между екипите, болниците и полицията. Не се организират ежегодни обучения, няма модерни медикаменти, няма държавна политика за продължаващо медицинско образование, а хората са оставени да се борят сами в система, която ги изцежда и обезкуражава", посочва д-р Теодор Цанков, реаниматор и зам.-председател на Съюза на парамедиците в България.

Анализът разкрива, че градове като Смолян, Благоевград, Ямбол и Велико Търново разчитат на едва 4–6 линейки за целия град и околните села. Най-критично е положението в София, където има 102 свободни места (над 40% недостиг), в Силистра с над 60% липса на медици, както и в Монтана, Кюстендил, Варна, Русе и Сливен, където недостигът надхвърля 30%.

Липсва воля за реформи

"Имаме сигнали от млади лекари, които желаят да помагат в линейките, но получават отказ, защото ръководствата на ЦСМП мислят само за удобен график. Така се блокира доброволната и навременна помощ, въпреки критичния недостиг на хора", обяснява д-р Теодор Цанков.

Свободните лекарски бройки се трупат, но никой не смее да ги трансформира в места за парамедици, а вместо решение се прибягва до "запушване на дупки" и свръхнатоварване на останалите екипи, отбелязват от организацията. Системата отхвърля и лекари на граждански договор заради бюрократични правила

Средно за страната недостигът на лекарски места е 26%, като най-малък е в Кърджали, Стара Загора и Перник. В Бургас липсват още 20 фелдшери при население до 2 млн. души през лятото.

Необходими реформи

Съюзът на парамедиците настоява за незабавна законодателна реформа, която да позволи назначаването на парамедици с ясен стандарт за тяхната дейност, възможност за лекари да дежурят на граждански договор и гъвкави модели на заетост.

Сред предложенията е задължаването на специализанти държавна поръчка да полагат минимум 3 добре платени дежурства в ЦСМП на месец, което би облекчило системата. От Съюза отбелязват, че щатните разписания в ЦСМП са остарели и не отразяват реалността, а времето за пристигане на екип – 8-10 мин. в града и 20 мин. в селата, е илюзия.

Според анализа, България изостава десетилетия от европейските стандарти – както по брой екипи, така и по оборудване и условия за персонала. За реална промяна са необходими драстично увеличение на финансирането, разделяне на спешните от неотложни повиквания и инвестиция в човешки ресурс чрез достойни условия на труд и продължаващо обучение.