Идва Луна-Плутон! Слага край на травмите

На 4 септември 2025 г. Луната е нарастваща. 12-и лунен до 18:27 ч. През този ден съвпадът Луна-Плутон ще ви помогне да се справите със стари травми. Крайно време е да погледнете дълбоко в себе си и да разберете какви емоционални проблеми ви пречат да продължите напред. Сега ще почувствате нужда да се обърнете към себе си и да разберете какви травматични ситуации или събития са оказали критично влияние върху вашата личност. Ще изплуват случки от детството и такива, от зряла възраст, така че денят ще бъде чудесна възможност да ги преодолеете.

Споделяне

Денят е идеален за открито изразяване на емоциите ви и споделяне на преживявания с близки. Освен това нивото ви на емпатия ще се повиши, така че лесно ще разчетете какво чувстват другите. Опитайте се да не планирате важни срещи и дела за този четвъртък, защото жизнеността ви ще бъде почти нулева и е малко вероятно да донесе значителни резултати. По-добре е да отделите време на семейството си и на себе си, подобни занимания ще бъдат от полза и ще ви помогнат да намерите вътрешната подкрепа, която може би ви е липсвала през последните дни.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за подстригване на косата. Сънищата, които видите може да се окажат пророчески и да ви дадат много важна информация за бъдещето ви, пише Actualno.com