Google се срина

Услугите на Google, като търсенето, електронната поща, сайтът за видео YouTube, включително Gmail, Google Drive и други са недостъпни за редица потребители по света.
България също е засегната от проблема, като проблем с услугите се съобщава и в Турция.
Най-големият сайт следящ достъпността на интернет сайтовете "Даундетектор" (Downdetector.com) също съобщава за текущата ситуация с продуктите на американската компания Алфабет (Alphabet).
"Потребителски сигнали сочат за проблеми с Google", пишат от "Даундетектор".
