С*ксът в "Ергенът: Любов в рая" вече не е мираж?

Още на третия ден от най-горещото риалити „Ергенът: Любов в рая“ зрителите станаха свидетели на момент, който обикновено се чака с месеци.

Бизнесменът Краси и студентката по право Емили решиха да не губят време. Под претекст, че търсят прах за пране по тъмното стълбище, двамата се усамотиха на втория етаж на любовното имение.

Скрити от камерите и останалите участници, но не и от микрофоните, които са задължителни, записът улови около две минути пъшкане, целувки и дори вдигане на цип накрая.

„Дай ми праха за пране“, пошегува се Емили, а Краси въздъхна: „Направо петнайсет минути ни няма вече“. Дори монтажът да е отрязал част от срещата, аудиото бе непрекъснато – а „15 минути“ остават в мъжката фантазия.

Първи интимности в „Ергенът: Любов в рая“ – неочаквана двойка си позволи повече

Любопитното е, че само ден по-рано Краси подари пръстен на Шермин – ясен знак за интереса си към нея. Той обаче не отрече, че с Емили се познават още отпреди шоуто.

Междувременно конкуренцията в имението се разгорещи. В предаването се появи нова участничка – софиянката с нигерийски произход Лили Естер, професионален танцьор.

„Аз съм много уверен и силен човек. Работя само по проекти, които харесвам, не танцувам по масите. Съблазнявам с движение, разговор и поглед“, заяви тя.

След нея пристигна и двуметровият финансист Калоян, който мигновено привлече вниманието на всички жени в шоуто.