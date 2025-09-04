Тръмп отправи предупреждение към Путин

Американският президент Доналд Тръмп отправи заплаха към руския лидер Владимир Путин, предупреждавайки за последствия, ако не е доволен от решенията му относно мира в Украйна. Путин от своя страна заяви, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, но настоява това да стане в Москва.

"Ще видите неща да се случват", ако Вашингтон не е доволен от решенията на Москва, заяви Тръмп, цитиран от британския "Индипендънт". Американският президент подчерта, че очаква решение от своя руски колега.

В отговор украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че поне седем други страни – Австрия, Ватикана, Турция, Швейцария и три държави от Персийския залив – са готови да приемат такава среща. "Това са сериозни предложения и президентът Зеленски е готов за такава среща по всяко време", подчерта той, добавяйки че руският президент "прави съзнателно неприемливи предложения".

Пътуване до Москва би представлявало не само символична капитулация, но и сериозен риск за безопасността на украинския президент, когото Русия се опитва да елиминира от началото на пълномащабната война, коментира "Гардиън".

Китай, Северна Корея и Индия подпомагат руската военна икономика

Руският президент беше в Китай, където се срещна с президента Си Цзинпин, севернокорейския лидер Ким Чен-ун и индийския премиер Нарендра Моди. Пхенян изпраща на Москва войници и боеприпаси, а Китай и Индия купуват руски петрол, подпомагайки военновременната ѝ икономика, съобщи "Гардиън".

Вчера ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас заяви в Брюксел, че "Русия не действа сама. Китай доставя на Русия до 80% от вноса на стоки с двойна употреба". Тези компоненти и материали изглеждат като граждански, но се използват за производството на оръжия.

По време на визитата Китай демонстрира сила с военен парад, на който показа ядрени ракети, дронове и роботизирани кучета, отбелязва британският "Телеграф". Свръхзвуковите китайски ракети могат да потопяват кораби, а балистичните ракети, способни да пренасят ядрени оръжия, могат да достигнат територията на САЩ, подчертава "Ню Йорк Таймс".

Парадът ознаменува и преминаването на Ким Чен-ун от разряда на изолираните световни лидери към съюзниците на Москва и Пекин, като това беше първото му посещение в Китай. "Исторически момент не само за управлението на Ким, но и за региона", коментира Джон Делури, старши сътрудник в Asia Society, описвайки го като "невероятно постижение, което говори за постоянното подценяване както на самия него, така и на неговия режим от външни наблюдатели".

Европа готви гаранции за сигурност

Европа е готова да предостави гаранции за сигурност на Украйна, заяви френският президент Еманюел Макрон на среща с украинския му колега Володимир Зеленски в Париж.

"Европа е готова, за първи път с такова ниво на ангажираност и интензивност", отбеляза Макрон, като се позова на резултатите от среща на министрите на отбраната. Според него това "дава солидна основа да заявим, че сме готови за стабилен и траен мир за Украйна и за европейците".

Възможните гаранции за сигурност на Украйна включват войски на терен, закупуване на оръжие и наблюдение на Черно море, отбелязва френският "Фигаро". Проблемът с този план е, че се основава на хипотетично прекратяване на масовите боеве, а повечето членове на "коалицията на желаещите" изискват като условие за участието си и съществуването на американска "мрежа за сигурност".

Говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова вече отхвърли идеята за разполагане на чуждестранни войски в Украйна "под каквато и да било форма", допълва "Монд".