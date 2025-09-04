Глобите за средна скорост започват от 12:00 часа на 6 септември

От 12:00 часа на 6 септември започва контролът и глобяването за средна скорост чрез камерите на тол системата. Това обяви директорът на Националното тол управление Олег Асенов след заседание на Министерския съвет.

"Със старта ще бъдем готови с 22 отсечки, които ще покриват участъци от всички автомагистрали, както и ключови отсечки с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия," заяви Олег Асенов.

Отсечки от повече от 1200 км от пътната мрежа ще бъдат обект на контрол за средна скорост, като до края на годината трябва да бъде изпълнен утвърденият график за покритие на всички планирани участъци.

Информация за отсечките достъпна онлайн

На сайта на Националното тол управление, в секция "Въпроси и отговори", шофьорите могат да намерят подробна информация за отсечките, подлежащи на контрол, и средната скорост за всеки участък.

"Към момента сертифицираните отсечки са 14 на брой, но до старта на 6 септември ще имаме готовност с всичките 22," поясни директорът на тол управлението.

Еднакви санкции с моментната скорост

Санкциите за превишена средна скорост са същите като при превишаване на моментната скорост. Системата използва камери, монтирани в началото и края на всяка отсечка, като засича времето на преминаване и изчислява средната скорост на автомобила.

Контрол за претоварени камиони от октомври

Олег Асенов съобщи също, че в средата на октомври ще започне и контролът за претовареност на тежкотоварните автомобили.

"В началото ще има 20 контролни точки, които поетапно ще се увеличават. Имаме възможност динамично да ги разширяваме до максимален брой от 100 точки за претегляне в движение," добави Асенов.

Според него целта е да се осигурят еднакви конкурентни условия при превоза на товари и да се съхрани пътната мрежа от движение на превозни средства с по-голяма маса от разрешената.