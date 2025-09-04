Борисов за визитата на Зафиров в Китай: Разликата между мен и останалите политици е моят опит, затова ГЕРБ нямаше представители там
Доколкото знам, Зафиров е в Китай по линия на тяхната партия. Не се меся в работите на други партии. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод визатата на делегация на БСП в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война.
Борисов посочи, че въпреки поканите не е изпратил предсатвители на ГЕРБ в Китай. "Разликата между мен и другите политици в България е моят опит и затова не съм изпратил наши политици там. Не съм избирал БСП, ИТН и Ново начало да ни подкрепят, защото са най-красиви и най-добри. Нито ПП-ДБ за сглобката, но математиката е такава в парламента", каза още той.
Борисов отбеляза, че е бил поканен в ВМЗ-Сопот при посещението на Урсула фон дер Лайен, защото е водил преговорите с "Райнметал". "Да сте ме видяли в Министерски съвет? Да сте ме видели на друго посещение?", попита той.
Лидерът на ГЕРБ коментира и вчерашните протести. "И на мен ми се ходи на протест. Много е приятно да ходиш на протести и пиеш бира и викаш "защо не работят тия там", добави Борисов.
На въпрос срещу какво би протестирал, той отговори: "Срещу завладяната държава. От всички тези, които последните четири години я завладяха".
Още по темата:
- » ПП кани Борисов на протеста тази вечер във Варна!
- » Борисов за началото на есенната сесия в НС: Карат се за бащинството на вота на недоверие
- » Борисов за новия политически сезон: Който е почивал добре лятото, да се готви