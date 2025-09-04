Спират водата в няколко квартала в София

На 4 септември 2025 г. „Софийска вода“ ще извърши планирани ремонтни и профилактични дейности, свързани с почистване и дезинфекция на резервоар „Ловджийска чешма“, както и с монтаж на спирателен кран и подмяна на пожарен хидрант в кв. „Кръстова вада“.

От 11:00 до 23:00 ч. ще бъде спряно водоподаването в следните вилни зони:

в.з. Градище

в.з. Ловджийска чешма

в.з. Белика – в района на ул. „Славей“, ул. „Роза“ и ул. „Невен“

При евентуално удължаване на ремонтните дейности над 12 часа ще бъдат осигурени водоноски:

в.з. Градище – ул. „Младежка“ (кръстовище с ул. 3), след 23:00 ч.

в.з. Ловджийска чешма – до Ловджийската чешма, след 23:00 ч.

От 10:30 до 18:30 ч. водоподаването ще бъде спряно в кв. „Кръстова вада“, в района на:

бул. „Черни връх“ №109, №113 и №117

ул. „Проф. Петър Шапкарев“

ул. „Нилсън Мандела“ – в участъка от ул. „Флора Кънева“ до ул. „Д-р Борис Вълчев“

Ако ремонтът продължи повече от 12 часа, ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водоноска на ул. „Проф. Петър Шапкарев“, на кръстовището с ул. „Нелсън Мандела“.

Съвети към жителите

„Софийска вода“ препоръчва жителите на засегнатите райони предварително да се запасят с необходимите количества питейна вода за периода на спиране на водоподаването.