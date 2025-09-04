Променят изпита за Националното външно оценяване по математика след 7 и 10 клас

Окончателно – променят изпита за Национално външно оценяване по математика след 7 и 10 клас. Това обявиха от Министерството на образованието след края на днешното заседание на Министерския съвет.

На прага на новата учебна година в сила влизат и електронните здравни досиета на учениците. Родителите вече няма да се налага да носят хартиени бележки.

Още от учебната 2025–2026 година промените в изпита по математика влизат в сила. Една трета от задачите ще включват, освен познатите теми, и разбиране на съдържание от природните науки. Досега учениците решават практически задачи, свързани с изчисляване на скорост, път и време. От Министерството на образованието увериха, че няма да се изисква наизустяване на физични формули. Новите задачи ще включват например изчисляване на електрически ток, мощност или определяне на потреблението на енергия, предаде NOVA.

Новите задачи в Националното външно оценяване няма да затруднят учениците, смятат от образователното министерство, но децата трябва да упражняват повече практическите задачи.