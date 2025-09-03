Нов сезон, нови заявки от парламентарната трибуна ОБЗОР

Нов политически сезон - нови заявки. Всяка парламентарно представена група постави своите приоритети и важните си цели за есенната пленарна сесия на 51-ото Народно събрание, седмици преди правителството да навърши една година. Първи на трибуната излязоха от политическата сила, събрала най-много подкрепа на последните парламентарни избори.

"И през тази парламентарна сесия ГЕРБ-СДС ще продължи да отстоява разбирането, че българското общество се нуждае от предвидими, стабилни и работещи институции", каза депутатът от формацията Тома Биков, който прочете декларация от името на парламентарната група.

Есенната сесия беше открита с химна на България и на Европейския съюз. Депутатите бяха в лятна ваканция от 1 до 31 август.

► В декларацията си ГЕРБ отново потвърдиха заявката си за 4-годишен мандат на правителството, защото единствената алтернатива била "хаосът, безотговорността и некомпетентността". От партията са наясно, че нямали подкрепа нито от опозиционните субекти, нито от президентската институция по отношение на основния приоритет - приемането на единната европейска валута.

"Управлението ни дойде след 4 години на политическа криза, което бе достатъчно време за всички наши опоненти да покажат качествата си, така и възможностите, които могат да отворят пред страната. Този период остана в миналото с нито едно конкретно политическо действие в полза на обществото. Не считаме властта за привилегия. Очертават се перспективите, които предлага фрагментираната парламентарна опозиция. От една страна - извеждане на България от цивилизационната зона на Европа, от другата страна са концентрирани в разрешаването на вътрешнопартийни проблеми, свързани с екзистенциална криза на лидерството, предизвикана от няколко последователни изборни провала", обясни още Биков.

► От "Продължаваме промяната - Демократична България" ще използваме предоставения ни от Конституцията инструмент - вот на недоверие, срещу завладените инситутции, той ще е нашият институционален отговор срещу завладяната държава. Това каза Надежда Йорданова в пленарна зала в декларация от името на ПГ на ПП-ДБ за началото на есенната сесия на Народното събрание.

Чрез вота на недоверие ще разкрием детайлно режима на зависимоститте и ще убедим гражданите, че държавата може да бъде тяхна и алтернатива има, добави Йорданова.

"Влизаме в новата сесия с държава, в която регулаторите, министерствата, МВР, прокуратура и др. са овладени кадрово и нормативно. Мнозинството не решава проблеми, а скоростно назначава лоялисти", допълни тя. По думите ѝ резултатът е траен контрол върху публичния ресурс в името на частни интереси.

"Борисов е воден от страх и отсъствие на воля за реформи, а Пеевски – от алчност за власт и турбопопулистки левичарски нагон. Обществото е в поредица от тежки кризи, следствие на хронична корупция, крадене, популизъм и некомпетентност. От мандатоносител ГЕРБ са се превърнали в посредствена пиар агенция на "Новото начало". Управлението се ръководи от нелегитимен център на влияние извън Министерския съвет. Вотът на недоверие ще бъде срещу завладените институции. Ще убедим българските граждани, че държавата може да бъде тяхна и алтернатива има", посочи Йорданова.

► Ние, българите от групата на "Възраждане", ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който прочете декларация от името на парламентарната група от трибуната на 51-ото Народно събрание.

Присъствието на "Възраждане" сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители, каза Костадинов. В парламента ще бъдем за вотове на недоверие, както и ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, посочи още лидерът на третата политическа сила.

"За последните 16 г. населението намаля с 1 млн. неофициално с 1,5 млн., бяха закрити детски болници, детски градини, 100 населени места. Българската продукция в магазините се превърна в екзотика, храната от български произход изчезна почти от пазара. В замяна се превърнахме във вносител номер едно на боклук в ЕС", каза още Костадинов.

„Родината ни се превърна в държава-гето. Всичко това води до заключението, че регентите на правителството - Борисов и Пеевски, смятат нас не за народ, а за сган. Никой народ не е бил толкова тъпкан, мачкан и зверски унижаван като българите. Имаме напълно нелегитимен парламент, с фалшифицирани избори бяха вкарани една голяма престъпна група, наречена „Величие“. България няма много останало време за губене, ако не искаме да станем тихи свидетели на собственото ни убиване. Трябва да върнем вярата на българския народ в него самия и с гласа си да изхвърлим антинационалния елит“, каза Костадинов.

► Йордан Цонев прочете декларация от името на "ДПС - Ново начало" на парламентарната трибуна.

"Всички трябва да осъзнаем защо сме пратени тук от хората - за да решаваме техните проблеми. ПГ на ДПС ще продължи да фокусира своята политика към актуалните проблеми на хората - като водната криза, спекулативното повишаване на цените, бедствията, които сполетяха българските граждани и компенсирането им. Така и перманентните проблеми - доходите, сигурността в държавата, предсказуемата бизнес среда, защитата на евроатлантическата ориентация на страната. Трябва на всяка цена да направим така, че пострадалите от пожарите да бъдат компенсирани. Държавата трябва да стои зад хората, които са в неравностойно положение. Инвестициите и бизнес средата са във фокуса на политиката, която "ДПС-Ново начало" води, както и ще следим за изпълнението за тазгодишния бюджет, и ще настоява в следващия бюджет всички тези политики да бъдат финансово осигурени", каза Цонев.

Във фокуса на парламентарната група на "ДПС – Ново начало" ще бъдат хората, от които депутатите са изпратени да решават проблеми.

"Смятаме, че държавата трябва да се върне там, откъдето е абдикирала в годините на пазарния фундаментализъм и на глобалистко-либералния волунтаризъм. ДПС – НН е за силна държава, която осигурява ред и сигурност за хората. Следващият бюджет няма да бъде редови, защото ще бъде първият в евро, но не само това. Той следва да се фокусира върху решаване на проблемите на хората. Ще продължим да отстояваме общинската инвестиционната програма и да настояваме тя да бъде финансирана в достатъчна степен, с акцент върху водната криза", изтъкна още Цонев.

Като важни цели на партията той открои инвестициите в работни места, растеж на доходите, средства за българското земеделие.

"Подкрепяме това правителство, участваме с подкрепа в мнозинството, което го е излъчило и ще продължим да го правим дотогава, докогато изпълнява тези политически цели, които сме си поставили – да решава проблемите на хората. Времето, в което три протеста сменяха правителство и се отиваше на предсрочни избори, за нас мина. И всеки, който се опита да дестабилизира държавата, ще срещне нашия категоричен политически отговор, както досега", подчерта Йордан Цонев.

► От „БСП – Обединена левица“ отбелязаха, че есенната сесията се открива в обстановка на сериозни предизвикателства – политически, социални и икономически. „Това, което постигнахме след години на безвремие е, че у нас има работещо правителство и устойчиво парламентарно мнозинство“, заяви председателят на ПГ Драгомир Стойнев.

„Овладяването на кризата е само един етап от усилията ни. Според нас е време за следващия – връщане към правилата на парламентарната демокрация, към законите, ясните принципи на управление, към качествени реформи. Само така ще възстановим доверието в парламентаризма. Тази пропаст между гражданите и техните институции е опасна тенденция и трябва да бъде затворена чрез прозрачност, отчетност и политики, които хората реално усещат в ежедневието си. Освен обществен интерес, всяка една политическа сила не спира да се кълне в демократичността си, но тя не се заявява, а доказва със зачитане на правилата на ефективната работа, диалога и на отговорното политическо поведение“, каза още Стойнев.

„Нека да докажем, че парламентаризмът е силен, когато успява да върне доверието на гражданите и да скъси дистанцията между институциите и обществото. Нека всички да се водим от едно основно правило, че в политиката не партийната целесъобразност трябва да е водеща, а общественият интерес“, допълни той.

Стойнев отбеляза, че са станали свидетели на безсмислени вотове на недоверие. "Те не донесоха решение, а само блокираха работата на НС. Днес мнозинството и отговорното управление показват, че има и друг път на диалог, сътрудничество, но и на конкретни решения.

Икономическата ситуация у нас изисква отговорни решения", посочи той.

Председателят на ПГ заяви, че като част от съвместното управление "БСП - Обединена левица" ще продължи да бъде двигател на социалната справедливост и защита на гражданите.

► Според декларацията на "Има такъв народ" - задаващият се пети вот ще е като предходните - само безсмислено говорене.

"51-ото НС всъщност започна своята законодателна програма от края на зимната сесия. Причината за това бeше очевидна за всички - целенасочено опозицията пречеше на законодателния процес. Под мотото да изразяват мнения по законопроектите, слушахме повече предизборна агитация, и в по-голямата си част нямаха нищо общо със законодателната дейност. Слабостта на опозицията най-ярко пролича през невъзможността да използва най-яркото си оръжие - вота на недоверие. Аргументите им в 4-те неуспешни вота бяха толкова абсурдни и несъстоятелни, - а вероятно и петият ще е такъв, защото ПП са в сън за завладяна държава. Ако човек гледа безпристрастно отстрани, от една страна вижда безсмислено говорене, а от другата - видими резултати", посочи депутатът Станислав Балабанов.

"От днес в 51-ото НС нашите приоритети в законодателната работа ще са свързани със завършване с премахването на мъртвите души от Изборния кодекс; и въвеждане на 100% машинно гласуване; ще настояваме за равно прилагане на закона спрямо всички, независимо какви граждани са; ще настояваме за балансиран бюджет, за да се излекуваме от некадърността на Асен Василев, а също и ще работим за пряко участие на хората в управлението", допълни още Балабанов.

► От "Алианс за права и свободи" направиха ясна заявка - да бъдат коректив на властта. Декларация от името на формацията прочете народният представител Хайри Садъков.

''България няма време за губене и ние няма да позволим да бъде погребвана от безвремие и политически канибализъм'', заяви той.

"Посрещаме новата сесия в условия на задълбочаващи се политически и социално-икономически предизвикателства. От една страна сме част от ЕС и НАТО, от друга - вътрешно-политическата нестабилност. На тази база има липса на дългосрочна държавническа визия, които пораждат усещане на безвремие", посочи още председателят на ПГ на АПС.

"Станахме свидетели на институционална криза и ерозия на доверието в политическото представителство. Младите хора напускат, регионите обедняват, няма ясна причина поради която мнозинството да отлага стартирането на процедура за избор на представители на ВСС и Инспектората към него от парламентарната квота. Липсват механизми за отчетност на главния прокурор, ключови корупционни скандали остават неразследвани. Външната политика е без ясна последователност, България се държи като пасивен участник в ЕС и НАТО, ние следваме само общи позиции, вместо да сме мост на Балканите често изглеждаме изолирани. Вярваме, че политиката е дълг, а не сделка, ще бъдем коректив на властта, защитник на гражданите и честен глас на общините, които искат свобода, а не подчинение", добави Садъков.

► Лидерът на МЕЧ Радостин Василев прочете декларацията на своята партия, според коят "България за пореден път е предадена от политически брокери и мръсници".

"Ние разбираме присъствието си тук като шанс мнението на хората да ехти в тази зала, да стига по коридорите фалшивият политически елит. Почти 9 месеца сме свидетели на управление на грабежа. 9 месеца, в които вместо ред, има хаос, вместо справедливост има чадъри над корупцията, 9 месеца, в които кабинетът ни превърна в антидържава, корупцията взе връх, а идеологията и ценностите бяха потъпкани. Надеждата за по-добър живот се руши ежедневно под напора на управляващата ни клептокрация. Пропастта между бедни и богати расте неимоверно заради шепа арогантни политици и олигарси, които узурпираха България и я превърнаха в частна държава в тяхна полза. Бедността, безнаказаните корупция и престъпления по високите етажи на властта, продължават да отнемат нашето бъдеще", каза още Василев.

По думите му България през 2025 г. е в будна кома и се е превърнала в държава на абсурда - уж в ЕС, уж икономика в растеж, а реалността е разпадаща се държава.



► Най-малката по численост парламентарна група - "Величие", смята, че в България упадъкът е катастрофален.

"Плевенчани завиждат на руснаците понеже имат външни тоалетни, понеже когато нямаш вода, миризмата е убийствена в целия град. Тази комисия за водата в Плевен цели да замаже очите на хората", каза председателят на ПГ на "Величие".

"Когато един човек се разходи из България ще види ситуацията каква е – хората са в предреволюционна обстановка, както са били в Румъния през 1989 г. На тях не им се слушат елементарни приказки, те искат да имат просто вода, някой да загаси пожар, елементарно да работи съдебната система, полицията да си върши работата", добави Михайлов.

"Страшно своеволие цари тук от страна само на няколко човека, които държат службите. Навсякъде упадъкът в България е катастрофален. Защо да се приемат закони, като те не се изпълняват. Защо НС да приеме закон, след като съдът ще даде постановление и изпълнителната власт няма да се съобрази с него. Това НС е нелегитимно, избрано след най-фалшифицираните избори в България и води единствено до унищожение на българския народ", подчерта Михайлов.