  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +27
Пловдив: +22 / +32
Варна: +21 / +26
Сандански: +24 / +29
Русе: +23 / +32
Добрич: +20 / +26
Видин: +21 / +31
Плевен: +22 / +33
Велико Търново: +17 / +30
Смолян: +15 / +22
Кюстендил: +18 / +27
Стара Загора: +18 / +29

Историческо: Путин покани Зеленски в Москва

  • Сподели в:
  • Viber
Историческо: Путин покани Зеленски в Москва
A A+ A++ A

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е готов да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

"Готов съм да се срещна с него. Но има ли смисъл да се срещнем?", каза Путин.

"Ако Зеленски е заинтересован от среща, нека дойде в Москва и срещата ще се състои. Ако срещата бъде добре подготвена, съм готов на нея", добави руският лидер.


#Владимир Путин

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?