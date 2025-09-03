Историческо: Путин покани Зеленски в Москва

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че е готов да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

"Готов съм да се срещна с него. Но има ли смисъл да се срещнем?", каза Путин.

"Ако Зеленски е заинтересован от среща, нека дойде в Москва и срещата ще се състои. Ако срещата бъде добре подготвена, съм готов на нея", добави руският лидер.



