Има ли решение за водната криза в Плевен

Над три часа продължи второто заседание на Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен. То се състоя в конферентната зала на Община Плевен.

Заседанието протече при дневен ред от три точки: организационни въпроси, на която бяха изяснени оперативните правила за работа на комисията; предложения на комисията и разни. На него присъстваха осем от общо 11 членове.

В началото присъстващите приеха в дискусиите със съвещателен глас като представител на "Северозападен образователен научно-иновационен технологичен хъб" да участва социологът Валентина Тодорова.

По втора точка бяха разгледани предложения на архитект Красимир Попов, на председателстващия заседанието инж. Стефан Лишковски, на Румен Маринчев от Басейнова дирекция „Дунавски район“, от регионалната колегия на Камарата архитектите в България и от Валентина Тодорова.

Архитект Попов излезе с две предложения. Те бяха за важността от проектиране и неговата прозрачност и за мониторинг на входящите и изразходвани водни количества. Румен Маринчев даде идея да бъде предложено наред с рехабилитацията на водопровод „Черни Осъм“ да бъде изграден и втори успореден водопровод по същото трасе.

Друга разглеждана тема беше дали може да бъде запазен за летните месеци неприкосновен воден обем в язовир „Горни Дъбник“ за нуждите на ВиК за оводняване на рововете на вододайни зони „Крушовица“ и „Долна Митрополия“.

Комисията обсъди и предложение за кампания за намаляване на кражбите на вода. Идеята е да се вземат данни за наличните абонати на енергийния оператор и те да се сравнят с партидите за вода. Ако те са по-малко, да се провери дали няма нерегламентирано водохващане.

Разгледа се и идея за използване на старото корито на река Вит около село Биволаре с цел намаляване на скоростта на реката и допълнително оводняване на кладенците около селото.

„По време на предложенията за междуведомствена работа се изясни, че не само водопроводната мрежа е в лошо състояние. Стана ясно, че и водопроводните съоръжения, предназначени за напояване също в дълъг период от време не са били рехабилитирани“, каза за медиите инж. Лишковски.

Той добави, че за да могат да се докарат допълнителни водни количества в оводнителните ровове на вододайните зони има загуби от 70-80 процента, което е неефективно и създава проблеми при експлоатацията и в цената на водата, а и голяма част от водния ресурс остава неизползван.

Следващото заседание на Временната кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в община Плевен ще се състои следващата сряда, 10 септември. Комисията беше създадена с решение на Общинския съвет в Плевен на 20 август.

Припомняме, че в неделя протестиращи против безводието в Плевен блокираха главния път Бяла - Ботевград край село Ясен, а след това протестът се премести пред сградата на Общината. Там входът беше затрупан с празни туби и бутилки.

В понеделник на територията на областта беше обявено частично бедствено положение.