  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +27
Пловдив: +22 / +32
Варна: +21 / +26
Сандански: +24 / +29
Русе: +23 / +32
Добрич: +20 / +26
Видин: +21 / +31
Плевен: +22 / +33
Велико Търново: +17 / +30
Смолян: +15 / +22
Кюстендил: +18 / +27
Стара Загора: +18 / +29

Почина Христина - жената, пометена от АТВ в „Слънчев бряг“

  • Сподели в:
  • Viber
Почина Христина - жената, пометена от АТВ в „Слънчев бряг“
A A+ A++ A

Христина, майката на 4-годишния Марти, който беше ударен заедно с нея от АТВ в "Слънчев бряг", почина. Това съобщи NOVA.

Детето беше транспортирано в болница "Пирогов", а Христина изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържаха по изкуствен път. Сърдечната ѝ дейност е спряла в ранните часове на днешния ден.

От болницата в Бургас съобщиха, че за лечението на пострадалите са мобилизирани близо 300 души медицински персонал, като са били извършени над 100 различни изследвания.

Задържаният водач на АТВ-то Никола Бургазлиев имал марихуана в кръвта и урината. Това показаха резултатите от химико-токсикологичната експертиза. Очаква се обвинението срещу него да бъде преквалифицирано в умишлено.

Припомняме, че на 14 август Бургазлиев помете три деца и двама възрастни с АТВ на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасадата на хотел. Първоначало Окръжният съд в Несебър му наложи мярка "домашен арест", но впоследствие съдия Ангел Гагашев от Окръжния съд в Бургас измени мярката на "задържане под стража".

#"Слънчев бряг"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от In Memoriam
Последно от In Memoriam

Всички новини от In Memoriam »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?