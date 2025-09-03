Почина Христина - жената, пометена от АТВ в „Слънчев бряг“

Христина, майката на 4-годишния Марти, който беше ударен заедно с нея от АТВ в "Слънчев бряг", почина. Това съобщи NOVA.

Детето беше транспортирано в болница "Пирогов", а Христина изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържаха по изкуствен път. Сърдечната ѝ дейност е спряла в ранните часове на днешния ден.

От болницата в Бургас съобщиха, че за лечението на пострадалите са мобилизирани близо 300 души медицински персонал, като са били извършени над 100 различни изследвания.

Задържаният водач на АТВ-то Никола Бургазлиев имал марихуана в кръвта и урината. Това показаха резултатите от химико-токсикологичната експертиза. Очаква се обвинението срещу него да бъде преквалифицирано в умишлено.

Припомняме, че на 14 август Бургазлиев помете три деца и двама възрастни с АТВ на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасадата на хотел. Първоначало Окръжният съд в Несебър му наложи мярка "домашен арест", но впоследствие съдия Ангел Гагашев от Окръжния съд в Бургас измени мярката на "задържане под стража".