Спаси София: “билетчето да е 80 стотинки” и да влезе в телефоните ни

“Спаси София” предлага от 1 януари 2026 г. цената на билета за градския транспорт да стане “80 стотинки” (0,80 €), а годишната карта - 185 €. Борис Бонев - председател на “Спаси София” и Гергин Борисов - член на транспортната и дигитална комисии в Общинския съвет коментираха предложението им всички карти и билети за градския транспорт да поевтинеят от Нова година с между 2 и 5%,

От Спаси София предлагат и промени в Наредбата за градския транспорт, позволяващи превозните документи и абонаментите за общинските паркинги да се добавят във виртуалните портфейли на смарт телефони, часовници, таблети и т.н. “Част от удобството на градския транспорт е и как плащаш за него - неслучайно виждаме ръст на банковите плащания през телефони”, заяви Борисов.

Това трябва да стане като ЦГМ разшири функциите на мобилното приложение Sofia Plus и освен плащане на зоните за паркиране, то да позволява и онлайн закупуване и зареждане на билети и карти за градския транспорт. “София има възможността да стане лидер в дигитализацията на мобилността - едно приложение и един носител за всичко - картите ни за градския, абонаментите за паркингите, продукти на други оператори, с които ЦГМ ще се интегрира: БДЖ, велосипеди и автомобили под наем, таксита, дори градският транспорт на съседните ни общини. Ако държавата разпише Закона за обществения транспорт като хората, и бъдещият единен превозен документ ще може да се купува и зарежда в wallet-а ни през Sofia Plus”, обясни Борисов.

„За пореден път “Спаси София” предлага големите промени, от които градът се нуждае. Не видях на ГЕРБ предложението как да подготвим града за прехода към еврото, не виждам БСП да предлагат справедливи цени на общинските услуги с влизането ни в еврозоната. Пак “Спаси София” го направи. Спомнете си това, ако същите партии, които саботираха реформата на паркирането, почнат да обясняват, че “можело да се направи по-добре” в някакво неопределено бъдеще, което никога не идва“, коментира Борис Бонев.

“Нуждите на София са големи, а парите не са много - предстоят тежки разговори за данъчната тежест за София. Ние смятаме, че онези граждани, които са избрали екологичния, ефективен начин на придвижване с градския транспорт, заслужават да бъдат предпазени от повишения в цените”, обясни Бонев.

Предложеното закръгляне надолу на цените на билетите и картите “Спаси София” аргументира със задължението на институциите да не използват въвеждането на еврото като оправдание да вдигат цените. “На противоречивите анти-спекула законопроекти - които наплашиха и хората и бизнеса, трябва да се отговори с мерки, които не нагнетяват още напрежението, а са социално отговорни”, заяви Бонев. “Спаси София” поясни, че градският транспорт трябва да привлича повече пътници и услугата да се подобри и припомниха, че партията активно предлага оптимизации на съществуващи и създаването на нови линии. Според тях през 2026 г. Столична община трябва да осигури транспорт в квартали, където такъв няма - Малинова долина, Манастирски ливади, да се реорганизира транспорта в цели райони на София, да се създават нови БУС ленти, трамвайни трасета да се отделят от автомобилите и др.

“С думи прости - за да не се сърди бъдещия финансов зам.-кмет, трябва да се прави всичко, което Общинският съвет и временния строителен зам.-кмет Никола Лютов не искат да правят”, завърши Борисов.



