Най-вкусният празник: Варят 100 кг лютеница в старозагорско село

Трети празник на лютеницата подготвят в старозагорското село Богомилово на 27 септември, от 10:00 часа - на площада пред местното читалище „Иванка Терзиева - 1927“.

С музика, песни, танци, демонстрации на приготвяне на традиционни и модерни български храни ще премине празника.


Фолклорният фестивал „Пазители на традициите“ започва след официалното откриване в 10:00 часа. Празникът ще продължи с кулинарния фестивал „Вкусът на традициите“, със специалното участие на шеф Андре Токев, от 11:00 часа, съобщиха от община Стара Загора.

Основна цел на организаторите е да запознаят повече хора с тайните на българския фолклор и традиционната храна. Съпътстващи празника събития са детските работилници и кулинарна академия, дегустации, фермерски базар, демонстрации на занаяти и художествени произведения, представяне на рецепти и технологични решения от производители на лютеница, презентиране на варенето на лютеница през годините назад и различните техники на приготвяне ѝ, тяхното развитие във времето и други.

Тази година е предвидено и демонстриране на приготвяне на зимнина на принципа „храна без отпадъци“. Основни рецепти, без продуктови остатъци, като варене на сладко от динени кори, ще видят посетителите на празника.


Шеф Токев и компетентно жури ще оценяват най-добрите участници. В 13:00 часа ще бъдат обявени резултатите от кулинарния конкурс, а за победителите са предвидени награди. Най-голямата атракция и тази година ще е демонстрационното варене на 100 кг лютеница в голяма тава и представяне процесите на приготвянето ѝ.

Празникът ще завърши с веселие, а за доброто настроение на всички ще се погрижи талантливата Деси Добрева.

#лютеница

