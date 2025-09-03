Ивелин Михайлов: Хората са в предреволюционна обстановка

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов започна декларацията от името на партията си в първия ден от есенната сесия на 51-вото Народно събрание, правейки паралел на днешното управление с това на Чаушеску в Румъния. Той посочи, че ситуацията в България напомня на Румъния от декември 1989 г., когато диктаторът е твърдял, че всичко е наред, въпреки че хората са били на друго мнение.

"Всички знаят какво беше участта на Чаушеску", каза Михайлов и допълни: "Ситуацията в България е същата".

В декларацията си той определи настоящото Народно събрание като "нелегитимно" и категорично заяви, че партията му е за неговото разпадане.

"Няма да участваме в този цирк, ние сме за разпадане на това нелегитимно Народно събрание", заяви Михайлов от парламентарната трибуна.



Лидерът на "Величие" обърна внимание на редица проблеми в страната, сред които проблемите с водоснабдяването в Плевен. Според него, хората в страната са в предреволюционна обстановка, както е било в Румъния през 1989 година.

"Хората искат, когато има решение на съда, властта да го изпълни", каза Михайлов и добави: "А не да живеем в диктатура".

Той определи настоящото Народно събрание като избрано след "най-фалшифицираните избори в България" и обвини правителството, че е нелегитимно и води до унищожение на българския народ.

"Навсякъде упадъкът в България е катастрофален", обобщи лидерът на "Величие".

В декларацията си Михайлов засегна и въпроса за законите, които според него не се изпълняват. "Защо да се приемат закони, след като не се изпълняват, защо Народното събрание да приема закон, след като съдът ще издаде постановление и изпълнителната власт няма да се съобрази с него", попита реторично той.



От "Величие" потвърдиха, че ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството, който предстои да бъде внесен от опозицията.