Промените тепърва предстоят! „28 години по-късно: Храм от кости“ през януари само в кината

В началото на 2026 г. това, което не ни убива… ще опита отново. През изминалия юли жанровите корифеи Дани Бойл и Алекс Гарланд ни представиха в кината безпощадния хит 28 години по-късно, който разкри нова, още по-ужасяваща страна на бруталния постапокалиптичен свят на заразените с ярост зомбита. Преминали през редица сътресения и кризи – болни и превърнали се във варвари – хората оцеляват. Но най-големите промени тепърва предстоят.

На 16 януари 28 години по-късно: Храм от кости отваря врати за най-смъртоносната и шокираща трансформация до момента. Алекс Гарланд се завръща като сценарист, продължавайки жестоката история на франчайза, докато Дани Бойл поема ролята на продуцент, отстъпвайки режисьорския стол на Ниа Дакоста (Кендимен), която добавя своя уникален почерк към познатия свят на заразата.

Използвайки част от незабравимите думи на иконичния Артър К. Кларк от легендарното му интервю за BBC през 1964 г., в което той предсказва бъдещето, първият трейлър на 28 години по-късно: Храм от кости ни отвежда право в сърцето на ужаса, рисувайки картина на свиреп свят, в който най-голямата опасност може би не са чудовищата отвъд стените на сигурните ни убежища, а тъмнината, която носим в себе си. Съчетавайки дълбоки философски теми с първична кървава агресия, 28 години по-късно: Храм от кости обещава непредсказуемо филмово изживяване, което ще ускори пулса ни и ще провокира мисълта ни.

Режисьор на 28 години по-късно: Храм от кости е Ниа Дакоста (Кендимен), по сценарий на Алекс Гарланд (28 дни по-късно, Проектът „Sunshine“, Плажът, Ex Machina: Бог от машината). Продуценти са Дани Бойл, Алекс Гарланд, Андрю Макдоналд, Питър Райс и Бърни Белю, а в ролите са Алфи Уилиамс, Аарън Тейлър-Джонсън, Рейф Файнс, Джак О’Конъл, Ема Леърд, Ерин Келиман, Килиън Мърфи и др.

Най-големите промени тепърва предстоят с 28 години по-късно: Храм от кости от 16 януари само в кината