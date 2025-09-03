Тържествен старт на 41-вото издане на Празниците на изкуствата „Аполония“ с вълнуващи речи и концерт на Хилда Казасян и Васил Петров

С тържествена церемония и концерт на Биг бенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, със солисти Хилда Казасян и Васил Петров, беше официално открито 41-вото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в събота. Едночасовото музикално преживяване в Амфитеатър „Аполония“ завърши с два биса и бурни аплодисменти от публиката.





Сред официалните гости на събитието бяха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, министърът на културата Мариан Бачев и кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев. Те подчертаха значението на „Аполония“ за българския културен живот и за популяризирането на изкуството в България и по света.





Изпълнителният директор Маргарита Димитрова откри фестивала и приветства публиката с думите: „Аполония е артисти. Аполония е Созопол. Аполония сте вие.“ Тя отбеляза, че фестивалът навлиза в петото си десетилетие с още по-големи амбиции. „И ако досега сме имали около 70 прояви, догодина може би ще станат много повече,“ и специално поздрави основателя на Празниците на изкуствата проф. Димо Димов, който бе сред публиката.





В своето поздравление към гостите на Аполония, кметът на града Тихомир Янакиев акцентира върху ролята на изкуството като духовен път и благодари на организаторите за последователността и ентусиазма, с които всяка година събират артисти и публика в Созопол.



В кулминацията на вечерта, Хилда Казасян беше отличена с престижната награда „Аполон Токсофорос“ за изключителния й принос към българската музикална сцена и дългогодишната ѝ ангажираност към мисията на фестивала.

Сред останалите над 60 събития има концерти, художествени изложби, кинопрожекции, театрални постановки, литературни представяния и други. Изложбите на Аполония бяха открити на 28 август и могат да бъдат разгледани в Художествената галерия в Созопол до края на фестивала, който ще продължи до 6 септември. Пълната програма на Аполония 2025 е достъпна на официалния сайт на фестивала, където ще откриете подробности за всички участници и събития. Билетите могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.



