"А казаха ли ти, че е травестит!?" Бисерите от "Ергенът: любов в рая"

Култови реплики, неочаквани реакции и много забавление - всичко, което впечатли във втори епизод на романтичното риалити. Пътят към любовта в "Ергенът: любов в рая" е осеян и с много чувство за хумор.

Култови реплики от "Ергенът: любов в рая", еп. 2

Натали

"Не посмях да кажа на баща ми, че влизам в Ергенът, защото не знам каква ще му бъде реакцията."

Орлин

"Не съм запознавал момиче с родителите ми. Не съм имал дълга връзка и не съм попадал на подходящ човек. Най-дългата ми връзка е 1,2 месеца, 3..."

- Имала ли си сериозни връзки? - Неделчо

- Нито една - Емили



Красимир

В началото един мъж като ухажва една жена, по-често подарява цветя. С годините я приема като даденост и почват да намаляват тези неща.

Шермин

Отидох с него на вечеря и започна да лъже, че са продали къщата в Германия, че е разведен. Оказа се, че дори му се е родило бебе, а тя е забременяла малко след като сме се разделили. Изпратих й всички чатове как ми се моли и си станахме приятелки."

- Аз ако се приближа и те целуна, ти как ще реагираш? - Неделчо

- Няма да избягам! - Емили

- Искаш ли нещо? - Неделчо

- Тебе само - Емили

- Кой от тези тук е богат?

- Само Краси реално.

- А казаха ли ти, че е травестит? - към Неделчо, заради първата му целувка.