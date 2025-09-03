Кирил Петков с нова визия СНИМКА

Кирил Петков е с нова визия – пуснал си е брада

Това стана ясно днес при старта на новия политически сезон, който започна след 33 ваканция на депутатите.

Пръв новия имидж на бившия си ортак в управлнието коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Той на Кирил Петков брадата му отива много. Няколко жени от ГЕРБ вече припаднаха“, каза Борисов. И обяви: Вече е истинският Джон Траволта“.