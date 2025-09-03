Протестиращи донесоха печено агнешко пред Народното събрание

Протестиращи граждани донесоха тава с печено агнешко месо пред Народното събрание тази сутрин по време на протест в първия ден от есенната политическа сесия. Демонстрантите размахаха агнешки главички и кокали, опитвайки се да пробият полицейския кордон пред сградата на парламента.

Протестът е обявен за граждански, под надслов "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент". Въпреки това, на място пристигна лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, както и привърженици на "Възраждане".

Исканията на демонстрантите включват оставка на кабинета "Желязков", разпускане на 51-вото Народно събрание, провеждане на нови избори, свикване на Велико народно събрание и промяна на Конституцията.

Протестиращите скандираха "оставка" и размахваха български знамена, както и знамена с надписи: ВМРО и "Хора от народа". На мястото бяха забелязани и знамена на Русия. Част от участниците в протеста носеха сигнални жилетки с надпис "Непримиримите".



В т. нар. "триъгълник на властта" бяха издигнати транспаранти с надписи: "Пряка демокрация с референдуми" и "Левъ С Русия"!

"Поводът е, че след незаслужен летен отпуск, и с 11-процентно увеличение работа стартира 51-вия нелегитимно избран парламент, съответно, който е гласувал и нелегитимния Министерски съвет, оглавяван от "българина" Желязков", коментира пред БНР Петър Недевски от Гражданска инициатива "Будители".

Полицейското присъствие в района беше засилено, след като протестиращите се опитаха да пробият кордона пред парадния вход на сградата на парламента, но бяха спрени от служителите на реда. Движението на автомобили в района беше спряно.