  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +22 / +27
Пловдив: +22 / +32
Варна: +21 / +26
Сандански: +24 / +29
Русе: +23 / +32
Добрич: +20 / +26
Видин: +21 / +31
Плевен: +22 / +33
Велико Търново: +17 / +30
Смолян: +15 / +22
Кюстендил: +18 / +27
Стара Загора: +18 / +29

Протестиращи донесоха печено агнешко пред Народното събрание

  • Сподели в:
  • Viber
Протестиращи донесоха печено агнешко пред Народното събрание
A A+ A++ A

Протестиращи граждани донесоха тава с печено агнешко месо пред Народното събрание тази сутрин по време на протест в първия ден от есенната политическа сесия. Демонстрантите размахаха агнешки главички и кокали, опитвайки се да пробият полицейския кордон пред сградата на парламента.

Протестът е обявен за граждански, под надслов "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент". Въпреки това, на място пристигна лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, както и привърженици на "Възраждане".

Исканията на демонстрантите включват оставка на кабинета "Желязков", разпускане на 51-вото Народно събрание, провеждане на нови избори, свикване на Велико народно събрание и промяна на Конституцията.

Протестиращите скандираха "оставка" и размахваха български знамена, както и знамена с надписи: ВМРО и "Хора от народа". На мястото бяха забелязани и знамена на Русия. Част от участниците в протеста носеха сигнални жилетки с надпис "Непримиримите".


В т. нар. "триъгълник на властта" бяха издигнати транспаранти с надписи: "Пряка демокрация с референдуми" и "Левъ С Русия"!

"Поводът е, че след незаслужен летен отпуск, и с 11-процентно увеличение работа стартира 51-вия нелегитимно избран парламент, съответно, който е гласувал и нелегитимния Министерски съвет, оглавяван от "българина" Желязков", коментира пред БНР Петър Недевски от Гражданска инициатива "Будители".

Полицейското присъствие в района беше засилено, след като протестиращите се опитаха да пробият кордона пред парадния вход на сградата на парламента, но бяха спрени от служителите на реда. Движението на автомобили в района беше спряно.

#протест

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Объркват ли ви двойните цени с евро и лева?