30% от безплодните двойки се оказват с мъжки фактор

Около 30% от двойките с репродуктивни проблеми страдат от т.нар. "мъжки фактор", което означава невъзможност на сперматозоидите да бъдат здрави и да оплодят нормално яйцеклетката. Това съобщи д-р Елена Бангеева, завеждащ Инвитро центъра в Медицински комплекс, в интервю за "България сутрин".

"Предимно говорим за женското безплодие, но около 30% от безплодните двойки се оказват с т.нар. мъжки фактор. Това се характеризира като мъжки стерилитет", обясни д-р Бангеева.

Специалистът подчерта, че мъжкият стерилитет се диагностицира чрез спермограма – анализ на семенната течност, който може да бъде стандартен или разширен, с допълнителни характеристики.

Рисковите фактори за мъжкия стерилитет

Според д-р Бангеева, факторите за мъжки стерилитет могат да бъдат разделени на няколко групи. Едните са вродени – свързани с нарушения в хромозомния анализ. Другите са придобити или епигенетични.



"При придобитите фактори често се пропускат неща в диагностиката и лечението. Говорим за ендокринни проблеми, затлъстяване, както и вредни навици като тютюнопушене, алкохол, наркотици. Много важно, на което трябва младите момчета да обърнат внимание – анаболните стероиди и екзогенният тестостерон също водят до сериозни нарушения в сперматогенезата", предупреди специалистът.

Важността на навременната диагностика

Лекарят отбеляза, че обикновено спермограма правят пациенти, които вече страдат от безплодие, но препоръча профилактични прегледи и за други мъже.

"Мъж, който има вредни навици, затлъстяване, проблеми с либидото, може да реши да си направи анализ на семенната течност, дори без да има стерилитет. Мъжете да внимават с продължителното излагане на гениталиите на високи температури", съветва д-р Бангеева.



Тя допълни, че мъжете често подценяват прегледите, тъй като основната работа при репродуктивните специалисти е с жената. Експертът препоръча пациенти с болка, подуване в областта на тестисите и половия орган, анамнеза за инфекциозни заболявания или секрет да потърсят консултация със специалист.