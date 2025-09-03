Какви са очакванията на депутатите за новия политически сезон

Днес започва новият политически сезон. Депутатите се завърнаха в пленарната зала след 33-дневна ваканция. На влизане в Народното събрание представители на парламентарни групи изказаха очакванията си за новата есенна сесия на законодателния орган.



Заявките за есенната сесия на парламента вече са налице. "Приоритетите са да удържим пътя към еврозоната, да приемем бюджета и да усвоим проваления План за възстановяване". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, очертавайки основните приоритети за новия политически сезон преди влизането му в пленарна зала на Народното събрание.

Изказването му обаче беше прекъснато от химните на България и на ЕС, които той, заедно с журналистите, изчака в мълчание.



След това лидерът на ГЕРБ коментира очакваното внасяне на вот на недоверие. "Бих се радвал да има партия на президента. Вижте колко е хубаво да има партии, които да напрягат правителството да работи по-добре. Вижте как се карат за бащинството на вота на недоверие. Не можем да разберем кой го внася и от кого да се пазим”, подчерта Борисов.

По думите на лидера на най-голямата парламентарна група "това правителство не е изгодно за ГЕРБ". "Но съм дал дума на БСП, на ИТН, че ще вървим докрай", посочи той, подчертавайки, че правителството е на малцинството и никога не е казвал, че е стабилно.



"Моята надежда е, че ще имаме възможност да работим, защото имаме много работа - да приемаме важни законопроекти, за които хората са ни изпратили тук. Един от тях е Закона за образованието. С екипа на МОН обобщихме всички предложения, за да може да ускорим модернизацията на образованието. Това очакват всички'', посочи депутатът от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова.



ПП-ДБ като опозиция вече постави на масата пети вот на недоверие, като Николай Денков заяви пред журналисти, че от групата са в готовност той да бъде внесен в рамките на около две седмици. Вотът ще бъде подкрепен от АПС и МЕЧ.

"Първият вариант за вот на недоверие е готов и предстои да го завършим и внесем в рамките на една или две седмици. Той ще бъде съвместен с ДБ", допълни още Денков. И заяви, че работата и обсъжданията по темите за вота на недоверие са били координирани.



"През цялото време работихме заедно, а темите са ясни - обедняването на населението, високата инфлация, завзетите имоти. Ще се радваме на всеки, който реши да ни подкрепи", каза още той.

„Силно се надяваме всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие”, коментира в кулоарите на парламента председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

Той също посочи, че темата на вота се съгласува с "Алианс за права и свободи" (АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ), като тя е – завладяването на държавата от Борисов и Пеевски, и лошите последствия за българските граждани. По думите му „виждаме, че идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите, което започнахме да говорим още от момента, в който се прие този бюджет“.

Според Василев цените се вдигат най-вече заради административни решения и даде пример с цената на електроенергията, което е административно решение на КЕВР. „Тази година се е вдигнала с над 13%, което е повече отколкото общо за последните три години“, посочи той.

„Цената на водата се е вдигнала с над 20% на места, въпреки че много места са без вода. Цената на всички електроуреди се вдигна между 10 лв. и 100 лв., защото се вдигнаха с 1000% държавните такси. Цените на винетките се вдигнаха с 20%, а на тол таксите с общо 20% , защото правителството иска да бръкне в джоба на всеки български гражданин, тъй като не им стигат парите за крадене”, заяви Асен Василев.



Депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев потвърди, че в следващите дни ще бъде внесен нов на недоверие. "Това ще бъде отпор срещу завладяната държава и олигархичния кръг, който прави така, че институциите да не работят, те са подчинени на конкретни хора, които са част от кабинета. Ще внесем вота заедно с АПС и МЕЧ. Единственото, което в момента може да събори кабинета, е "ДПС - Ново начало", които са част от управляващата колиция. В залата всеки може да го подкрепи, включително Певски, Борисов и всички останали политически сили", каза Мирчев.

Сред приоритетните задачи пред 51-вия парламент ще е и процедурата по приемане на бюджет в евро. Тепърва депутатите ще трябва да изработят и нови законодателни текстове, които да предвиждат по-строг контрол върху рисковите атракции.



Лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски смята, че държавата е освободена от тези, които са я били завладели. "Ще продължим да подкрепяме с правителството, докато се вършат правилните неща за хората. Всички бележки, които имаме, ги споделям с тях и смятам, че имаме чуваемост. Няма да позволя никой да тресе страната. Смятам, че от днес се влиза вече в президентска кампания, дори някои хора вече са влезли. В президентството се занимават само с това, да форматират кандидат, за да може на база на това да има после партия. Президентът Радев трябва да бъде откровен с хората. Той е истински политик, но е време да си направи партия. На никой няма да позволя да излъже хората. Те ще получат цялата истина за всеки в страната", заяви Пеевски.



Станислав Балабанов от "Има такъв народ" изрази скептицизъм, че пети вот на недоверие ще постигне успех. "Предишните 4 вота на недоверие показаха колко компетентна и разединена е опозицията, както и несъстоятелните им тези. Всички опити да бъде свален кабинета доказаха само едно до момента - че има нужда от стабилно правителство", посочи той.



Депутатът от "Алианс за права и свободи" Джейхан Ибрямов отрече от ПП-ДБ да са водили разговор с неговата формация за подкрепа на вот на недоверие. "Имахме заседание на парламентарната група и решихме, че щом получим материалите с мотивите, ще ги прочетем и ще преценим дали подкрепим. Ние сме опозиция и винаги сме били принципни в позицията си. Доколкото знам от ПП-ДБ ще засегнат темата за сигурността, но ние ще помислим и за своя, която да приобщим", заяви той.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев съобщи, че парламентарната му група е почти готова със свой вот на недоверие. "Ние сме инициатори на вот на недоверие на тема "Вътрешен ред и сигурност". Ние го подготвяме, а ПП-ДБ ще го подкрепи. Остава да се уточни кога ще бъде депозиран. Оказа се, че има много материали за несправяне на това правителство в сферата. Част от нещата, които готви ПП-ДБ, са свързани със сектор "Правосъдие", ще преценим дали няма да обединим двете теми в крайна сметка", коментира лидерът на МЕЧ Радостин Василев.



Всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя. Това Народно събрание трябва да се разтури, заяви лидерът на „Величие" Ивелин Михайлов на влизане в Народното събрание.

На въпрос довечера ще присъства ли на протеста, Ивелин Михайлов отговори, че ще се опита да направи всичко възможно да е там. „Подкрепяме протеста сутринта и протеста вечерта, въпреки че самите хора се делят, а не трябва да се случва. По-хубаво е да са обединени и тогава наистина ще има някакъв ефект", категоричен бе лидерът на „Величие".



Предстои да седнем на управленски съвет и да обсъдим състоянието на финансите – дали ще има вдигане на ДДС и на осигуровките. Тежки мерки обаче не предстоят. Това каза в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS Атанас Атанасов от БСП. Той заяви още, че не трябва да се спират плановете на правителството за изграждане на инфраструктурни проекти, но двете действия трябва да вървят ръка за ръка.

„Много лесно е да се фокусираме върху конкретна цифра, но всъщност за пръв път от няколко години страната ни има шанса да влезе в една нормална бюджетна процедура – ние подкрепяме това и го приемаме като възможност за реализация на приоритета за социална държава”, посочи още Атанасов. Той опроверга и твърденията в обществото, че социалните плащания у нас не се извършват по надлежния ред

„Има средства, които в продължение на четири години така и не достигаха до общините – точно заради тези ангажименти сме част от тази сложна управленска програма. Ние намерихме публичните финанси в много тежко положение”, каза още той.



Както стана ясно, ние, като опозиция планираме вот на недоверие и протести. Темата е „Завладяната държава” – именно заради цените, заради нарастването на линията на бедност. Това заяви ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS Венко Сабрутев от ПП-ДБ.

„Пред гражданите ще предстои тежка зима – нарастват цените на храните, на отоплението. Това става с помощта на държавата”, заяви Сабрутев. Той изрази позиция, че през държавния бюджет се замразяват доходите и определи това като „кражба от гражданите”.

„Трябва ясна политика за данъците и доходите. Това ще насочи суми по потока за социалните плащания, като от това могат да бъдат подпомогнати и младите семейства, вдигане на пенсии”, посочи той.