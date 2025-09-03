НА ЖИВО: Започна есенната сесия на Народното събрание; Ето какви обещания дадоха депутатите в декларации

Народното събрание започна работа. С химна на Република България и химна на Европейския съюз бе открита есенната сесия на 51-вото Народно събрание.



"Моят призив към всеки един от вас е да осъзнае отговорността, която всеки и всички заедно имаме пред българските граждани", обърна се председателят на Народното събрание Наталия Киселова към народните представители.

"Предизвикателствата пред българското общество и държава са сериозни - социално неравенство, ефективно правосъдие, борба с корупцията, без да я делим на наша и ваша, демографска криза, качество на образование, липса на достъпно здравеопазване извън големите областни центрове, икономическо и социално развитие на страната, която искаме, динамика на международните отношения", посочи Киселова.

В началото на днешното първо заседание от новата сесия се регистрираха 210 депутати. По време на изпълнението на химна на Европейския съюз депутатите от "Възраждане" седнаха по местата си.

Пред депутатите стоят важни решения като: приемане на бюджета за 2026 година, избор на нови членове за Антикорупционната комисия, както и попълването на вакантните места при регулаторите.



"Завладяната държава" е темата на вота на недоверие, който ПП-ДБ обяви, че ще внесе още в началото на новия политически сезон.

Депутатът Марио Рангелов се е отказал от депутатския си имунитет, съобщи в началото на днешното пленарно заседание председателката Наталия Киселова. Това е станало още на 1 август, но от тогава парламентът не е заседавал. В рамките на 51-ия парламент Борислав Сарафов му поиска имунитета два пъти. Първо в средата на декември, когато той поиска защитата на общо шестима депутати от различни групи. От този списък само Рангелов не си го даде. След това му го поиска отново в началото на април. Обвинението срещу него е за купуване на гласове. Наскоро Рангелов напусна групата на Алианса за права и свободи на Ахмед Доган в парламента и остана независим депутат.

Парламентарната група на ПП-ДБ поиска и изслушване на премиера Росен Желязков за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен. Предложението бе прието.

Изслушването ще се състои утре като точка първа в дневния ред.

И през тази парламентарна сесия ГЕРБ-СДС ще продължи да отстоява разбирането, че българското общество се нуждае от предвидими, стабилни и работещи институции, каза депутатът от формацията Тома Биков.

Той прочете декларация от името на парламентарната група.

От "Продължаваме промяната - Демократична България" в началото на тази пленарна сесия ще използваме предоставения ни от Конституцията инструмент - вот на недоверие, срещу завладените институции, той ще е нашият институционален отговор срещу завладяната държава. Това каза Надежда Йорданова в пленарна зала в декларация .

Чрез вота на недоверие ще разкрием детайлно режима на зависимостите и ще убедим гражданите, че държавата може да бъде тяхна и алтернатива има, добави Йорданова.

„ДПС – Ново начало“ ще продължи да фокусира своята политика върху проблемите на хората, каза депутатът от формацията Йордан Цонев. И той прочете декларация от името на парламентарната група.

"Ние, българите от групата на "Възраждане", ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той разказа лична история - баща му получил здравно усложнение, но "единственото лекарствено средство, което може да го спаси от последната хирургическа намеса, не се продава в България. Става дума за френско лекарство, което нито е скъпо, нито е рядко, но не се продава в нашата страна, защото неговите производители и вносители са били изгонени от българския пазар, от местните медицински и фарма-мутри."

"Наложи се да търсим приятели във Франция, които купиха и изпратиха хапчетата в България. Човекът, който ми го каза, е депутат, но преди всичко е лекар и човек, когото уважавам. Същият лекар, когато лекуваше покойния ми дядо от рак, го снабди с лекарства, които здравната каса щеше да му изпише чак след месец и половина, защото такава е процедурата, и помоли да не казваме на никого. За да не го накажат.

На моя въпрос защо се случва всичко това отговорът му беше пределно прост - лекарствата са скъпи и излиза по-евтино пациентите да умират, отколкото да се купуват за тях от Здравната каса, защото по принцип са безплатни. Безплатно ще ги получиш, само ако преди това не умреш"....

"Нека тази сесия да бъде белязана от работа, а не от блокажи", призова председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев.

Нека да докажем, че парламентаризмът е силен, когато успява да върне доверието на гражданите и да скъси дистанцията между институциите и обществото. Нека всички да се водим от едно основно правило, че в политиката не партийната целесъобразност трябва да е водеща, а общественият интерес, посочи той.

Ще бъдем коректив на властта, защитник на всички български граждани и честен глас на общините, които искат свобода, а не подчинение. Това каза народният представител от "Алианс за права и свободи" (АПС) Хайри Садъков.

България няма време за губене и ние няма да позволим да бъде погребвана от безвремие и политически канибализъм, заяви още Садъков.

"Няма основание за чертаене на положителни перспективи. Ние сме в безпрецедентна политическа криза и безпътица". Това заяви от парламентарната трибуна председателят на ПГ на МЕЧ Радостин Василев.

"Мнозинството в НС се състои, а правителството е създадено след поредното предателство на вашите очаквания. Решенията в тази зала и в изпълнителната власт не са вашите решения. Вие гласувате - а после те казват, че нямате право на мнение. Вашият глас остава глас в пустиня, а оправданите протести не трогват мнозинството тук. Референдумите за тях са ерес, а народовластието - мит. За пореден път ние сме предадени от поредните политически брокери-мръсници", посочи той.

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов започна декларацията от името на партията си, правейки паралел на днешното управление с това на Чаушеску в Румъния. Той посочи, че и Чаушеску е твърдял, че всичко е наред, но хората са били на друго мнение.

"Всички знаят какво беше участта на Чаушеску", каза Михайлов и добави: "Ситуацията в България е същата".

Той коментира, че голяма част от храните в България се внася и акцентира на проблема с безводието в Плевен.



Според него хората в страната са в предреволюционна обстановка, както е било в Румъния през 1989 година.

"Хората искат, когато има решение на съда, властта да го изпълни", каза Михайлов и добави: "А не да живеем в диктатура".