Зимнина: Туршия от Цели лукчета

Зимата е време, когато свежите зеленчуци са рядкост, но с малко усилия и подготовка можем да се насладим на вкусни и здравословни храни през студените месеци. Един от най-популярните начини за съхранение на зеленчуци в България е чрез приготвяне на туршии. В тази статия ще ви покажем как да направите туршия от цели лукчета – идеален начин да използвате малките лукчета от вашата градина и да ги запазите за зимата.

Необходими продукти:

1 кг малки лукчета (може да използвате червен или бял лук)

2 чаши вода

2 чаши оцет (9%)

4 супени лъжици сол

4 супени лъжици захар

3-4 скилидки чесън, нарязани на тънки филийки

5-6 зърна черен пипер

2-3 дафинови листа

1 ч.л. синапено семе (по желание)

1 ч.л. кориандър (по желание)

Инструкции:

Подготовка на лукчетата:

Измийте добре лукчетата под течаща вода, за да премахнете всякакви замърсявания. Отрежете краищата на луковиците, като оставите около 1 см от стъблото. Това ще помогне на лука да задържи формата си по време на готвенето.

Приготвяне на саламурата:

В голяма тенджера смесете водата, оцета, солта и захарта. Загрейте сместа на среден огън, докато солта и захарта се разтворят напълно. Оставете саламурата да заври и след това я свалете от котлона.

Добавяне на подправките:

Към горещата саламура добавете нарязания чесън, черния пипер, дафиновите листа, синапеното семе и кориандъра. Разбъркайте добре и оставете сместа да изстине напълно.

Подреждане на лукчетата:

В чисти буркани подредете лукчетата плътно едно до друго. Можете да редувате слоеве от лукчета и подправки за по-богат вкус.

Заливане със саламурата:

След като саламурата е изстинала, залейте лукчетата в бурканите, като се уверите, че всички лукчета са покрити с течността. Ако е необходимо, притиснете леко лукчетата, за да освободите въздуха и да позволите на саламурата да влезе между тях.

Съхранение:

Затворете бурканите плътно с капачки и ги съхранявайте на хладно и тъмно място. Най-добре е да оставите туршията да престои поне 2 седмици преди консумация, за да може вкусовете да се смесят и лукчетата да поемат ароматите на подправките.

Консумация:

Туршията от цели лукчета е готова за консумация след около две седмици. Можете да я сервирате като гарнитура към основни ястия, меса или просто да я хапвате самостоятелно като закуска.

Тази рецепта не само ще ви помогне да използвате малките лукчета от градината, но и ще ви осигури вкусна и здравословна зимнина, която ще радва вас и вашето семейство през цялата зима. Приятен апетит!



