Цончо Ганев: Народът обеднява с всеки един ден преди еврозоната

Народът обеднява всеки ден, въпреки предстоящото влизане в еврозоната, а цените на най-необходимите стоки непрекъснато растат. Това заяви депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Политиките, които води правителството, са пагубни, задлъжняваме с колосални темпове - 16 милиарда за 9 месеца," подчерта Ганев.

Според него "Възраждане" като опозиционна партия се бори това "пагубно правителство да си отиде". Като втора причина за необходимостта от падане на кабинета, депутатът посочи безводието, като отбеляза, че над 300 000 души в страната са на воден режим.

Ганев обвини правителството, че взима заеми не за инвестиции, а за текущи разходи. Той разкри и друг проблем - според него кабинетът принуждава големите данъкоплатци като банки и телекоми да плащат данъците си авансово, а НАП-Сливен вече изпраща писма до фирми с искане да платят предварително данъците си за следващата година.

"Няма пари, искат да влезем в еврозоната, разчитат да усвоят тези пари, които ще им останат като разход от падането на валутния борд и които ще могат да изразходват за текущи разходи," заяви той.

Депутатът от "Възраждане" твърди, че правителството се управлява от Пеевски, Борисов и БСП. Той изрази недоверие и към обявения вот на недоверие от ПП-ДБ, като отбеляза, че той нито е внесен, нито е определена дата за него. По неговите думи, "на ДПС може да се вярва колкото на ПП-ДБ".

Относно посещението на министрите Атанас Зафиров и Иван Иванов в Китай, Ганев смята, че то е съгласувано с "шерифа на правителството Пеевски".

"Той е водещият на това правителство, Борисов включително го подчертава и директно казва, че правителството зависи от гласовете на ДПС - Ново начало," добави Цончо Ганев.

Депутатът обобщи, че "опозицията в лицето на "Възраждане" прави всичко възможно, за да бъде свалено правителството".