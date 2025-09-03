Пожар избухна в склад за олио в "Илиянци"

Голям пожар избухна рано тази сутрин в столичния квартал "Илиянци". Пламъците обхванаха склад за олио и опаковъчни материали, а димът се вижда от съседните жилищни комплекси.

От пожарната съобщиха, че сигнал за инцидента е подаден около 5:30 часа тази сутрин. На място са изпратени пет пожарни автомобила с 15 огнеборци, които в момента се опитват да локализират и потушат пламъците.

Според предварителна информация, складът е с площ около 1000 квадратни метра. До момента няма данни за пострадали хора.

Причините за възникване на пожара все още не са установени. Органите на реда и специализирани екипи работят на място за овладяване на ситуацията.

От общинската администрация призовават гражданите да избягват района поради интензивната работа на пожарните екипи и възможния риск от разпространение на вредни вещества във въздуха.