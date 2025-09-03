Желязков ще отговаря в НС за проблема с GPS сигнала при визитата на Урсула фон дер Лайен
Парламентът ще изслуша министър-председателя Росен Желязков във връзка с информация за проблем с GPS сигнала при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив. Това ще бъде първа точка в четвъртък, решиха депутатите.
Изслушването беше включено в програмата на парламента за тази седмица по предложение на Атанас Атанасов („Продължаваме промяната-Демократична България“).
В програмата беше добавена и още една точка – проект на декларация за позиция на България във връзка с предложения от Европейската комисия средносрочен преглед на кохезионната политика. Проектът на декларация ще бъде точка втора в четвъртък.
Преди това с химна на Република България и химна на Европейския съюз бе открита есенната сесия на 51-вото Народно събрание. В програмата за първата сряда от месеца са включени за обсъждане предложения от парламентарните групи.
