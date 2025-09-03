Балабанов: Вотовете на недоверие показаха само, че има нужда от стабилен кабинет
Предишните четири вота на недоверие показаха колко е некомпетентна и разединена опозицията с техните несъстоятелни тези. Всичките опити до момента показаха само едно - че има нужда от стабилно правителство. Това каза пред медиите зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов преди да влезе в сградата на парламента за предстоящото заседание.
По-рано днес съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев каза, че следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесат вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава.
