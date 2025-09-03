Борисов за началото на есенната сесия в НС: Карат се за бащинството на вота на недоверие

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов очерта основните приоритети за новия политически сезон в изявление за медиите на влизане в пленарната зала на Народното събрание. По думите му това са продължаване по пътя на еврозоната, бюджетът и усвояването на средства от Плана за възстановяване.

Излъчването на химните на България и на ЕС, обаче, прекъсна Борисов, после той продължи.

"Висша форма на политическа отговорност в момента е държанието на политическите лидери. Това правителство не е изгодно на ГЕРБ, само че съм поел дума пред колегите от БСП и ИТН, че ще вървим докрай", допълни той.

Бойко Борисов призова президента Румен Радев да предоговори договора с "Боташ": "Крайно време е да използваме контактите на президента Радев - така, както отиде при Щайнмайер, да отиде и при Ердоган и да предоговори договора с "Боташ". България се оказа най-големият инвеститор в турската газопреносна система. 6 милиарда. Надявам се добронамерената работа между институциите, с подаръци, да продължи, защото аз не виждам как ще се измъкнем от този договор, ако не се предоговори на президентско ниво и президентът Ердоган не направи подобен подарък на България".

На въпрос дали се притеснява от евентуална партия на Румен Радев, той бе категоричен: "Бих се радвал да има, вижте колко е хубаво като има партии да внасят вотове, да напрягат правителството, да работи по-добре. Карат се за бащинството на вота - сега не можем да разберем кой точно го внася, откъде да се пазим. Интересни са ми колегите от ПП-ДБ със съучастието си в това".