Шест имена празнуват имен ден на 3 септември

Шест имена празнуват имен ден днес, 3 септември - Антим, Захари, Захария, Захарина, Зара и Елисавета. На тази дата Православната църква отбелязва паметта на свети свещеномъченик Антим Никомидийски, съобщава Агенция „Фокус".

Свети Антим Никомидийски живее през третия и началото на четвъртия век в Никомидия – град в малоазийската област Витиния. Още като дете получава християнско възпитание и израства като личност с високи добродетели и хармонично развит характер.

Заради смирението, благоразумието и ревността му по Божията слава, християнската общност го намира достоен първо за свещеник, а по-късно и за епископ на Никомидийската катедрала.

Управление в тежки времена

Свети Антим поема Никомидийската епархия в особено трудни времена. В града по това време живеят императорите Диоклетиан и Максимиан, чийто дворец е опожарен от противници. За това деяние фанатизирани езичници обвиняват християните, което довежда до жестоки гонения.

На празника Рождество Христово в Никомидия изгарят около 2000 християни. Същевременно много други са хвърлени в затворите, за да бъдат мъчени и убивани.

Мъченическа смърт

В тези опасни времена, по Божие внушение, епископ Антим се отдалечава в село Семана, откъдето продължава да управлява епархията си. Оттам той изпраща писма, с които се стреми да укрепи и утеши своето бедстващо паство.

Едно от тези писма е заловено и предадено на император Максимиан, който изпраща войници да го заловят. Когато войниците срещат самия епископ, те го питат къде се крие християнският учител Антим, без да подозират, че говорят с него.

След като е разкрит, свети Антим остава верен на убежденията си и в крайна сметка е посечен с меч, загивайки мъченически за християнската вяра.