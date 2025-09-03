Задържаха младеж за дерайлиралия трамвай в София

Има задържан във връзка с дерайлиралия трамвай в София, който вчера удари седем автомобила и разруши подлез в района на Румънското посолство. Това съобщи председателят на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в Столичния общински съвет Иван Таков, цитиран от няколко български медии.

Записите от камерите в кабината на ватмана показват ръка, която посяга и бута скоростния лост. На видеозаписите са заснети и две лица - младежи, които обикалят около трамвая. Вече е задържано едно от тези лица, а полицията работи по идентифицирането на второто.

"Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт. Засечената скорост, с която се е движел трамваят преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч," заяви Иван Таков.

Инцидентът стана вчера сутринта около 5:00 часа, когато трамвай по линия 22 дерайлира и се вряза в подлез близо до Румънското посолство, след като не успя да вземе завоя към булевард "Ситняково". По чудо няма пострадали хора, но седем автомобила са ударени, а подлезът е сериозно разрушен.

По информация на Столичния електротранспорт трамваят е бил оставен без надзор от ватмана, който слязъл за кратко. Неофициална информация посочва, че той е отишъл да си купи кафе. В този момент трамваят потеглил, но първоначално не беше ясно дали това е станало заради изпусната ръчна спирачка или външна намеса.

След проверка на записите от охранителните камери се установява, че най-вероятно става въпрос за умишлена хулиганска проява. Стойността на щетите по всяка от трамвайните мотриси се оценява на над 25 000 лева, което прави общо около 50 000 лева, съобщи началникът на сервиз в трамвайно депо "Искър" Александър Дашев.

От Столична община съобщиха, че трамваите по линиите, минаващи покрай Румънското посолство, вече се движат нормално, но има частично ограничение на автомобилното движение в участъка на инцидента по улица "Цар Иван Асен". Подлезът е обезопасен, а двете мотриси вече са изтеглени.

Кметът Васил Терзиев е разпоредил проверка по случая, като е изискал всички данни за инцидента, включително записи от камерите. Разследването продължава, за да се установят всички обстоятелства около инцидента, каза още Таков.