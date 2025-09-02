Инцидентът с трамвай: Щетите са за 50 000 лв., ще санкционират ватмана

Сутринта получихме сигнал, че има дерайлировка, дойдохме на място и установихме, че трамваят не беше обезопасен докрай от ватмана и е потеглил. Това означава, че ватманът недокрай е извършил действия. Дръпнал е спирачка, затворил е вратите. Не мога да кажа в момента къде точно е пропускът, текат проверки. Това обяви пред журналисти Александър Дашев, началник сервиз в трамвайно депо „Искър“, след днешния инцидент с трамвай в София.

По думите му не е редно ватманът да слиза да си купува кафе, но това е честа практика.

„Ще вземем съответните мерки. Ще се съберем на дисциплинарна комисия, ще решим вътрешния ред и съответно ватманът ще бъде санкциониран. Той е с 20 г. стаж, не е имал сериозни провинения или подобни случаи“, обясни той.

„Видяхме, че трамваят беше с включена посока, но всички останали действия бяха спазени, т.е. все едно да не си дръпнете ръчната на автомобила. Това категорично не може да е причинило инцидентът. На собствен ход, дори при тези обстоятелства, не може трамваят сам да потегли“, допълни Дашев.

Категоричен е, че не може трамваят да тръгне сам. На 29 август трамваят е минал техническо обслужване, бил е изряден.

„Щетите са за 50 000 лв. Ще направим всичко възможно двете мотриси да бъдат възстановени“, допълни още той.

Ако е бил отворен прозорецът, хипотетично може да се стигне до спирачката, коментира още Дашев.