Реджеп Ердоган: Путин и Зеленски все още не са готови за лидерска среща

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че е обсъдил войната в Украйна с президентите на Русия и Украйна, но подчерта, че Владимир Путин и Володимир Зеленски "все още не са готови" за лидерска среща. Изявлението е направено пред журналисти на борда на самолета му при завръщането от Китай, съобщи БНР.

"Проведохме телефонни разговори с украинския президент и в тези контакти с него имахме възможност да видим неговото виждане за Путин. Имахме и възможността да преоценим резултатите от срещата на върха в Аляска. Намерих подходите както на Зеленски, така и на Путин за положителни", каза Ердоган.

Турският президент подчерта, че Анкара е за "постепенно повишаване на нивото на преговорите", за да се превърнат надеждите за мир в конкретни резултати. Той добави, че всяка мирна инициатива в крайна сметка ще трябва да бъде разгледана на ниво лидери, въпреки че условията все още не са налице.

Стремеж към мирно решение

Изявлението на Ердоган идва няколко седмици след срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, която турският лидер по-рано определи като даваща "нов тласък за прекратяването на войната между Русия и Украйна".

Турция продължава да играе ролята на активен посредник в дипломатическите усилия за мирно решение на конфликта. През последните години Анкара неведнъж е била домакин на преговори между руски и украински представители.

Загриженост за ситуацията в Газа

В изявлението си Ердоган изрази надежда Съединените щати да окажат натиск върху Израел да прекрати "насилието и убийствата" в Газа, показвайки, че турската дипломация продължава да работи активно по множество международни кризи.

Турският президент също така подчерта, че подписаното миналия месец мирно споразумение между Армения и Азербайджан, договорено с посредничеството на САЩ, ще позволи отварянето на гранични пунктове и ще активира нови пътища и железопътни линии между двете страни.