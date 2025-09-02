  • Instagram
Блясък и стил: Александра Богданска превзе червения килим във Венеция

Блясък и стил: Александра Богданска превзе червения килим във Венеция
Някои от най-големите звезди на Холивуд са в Италия за 82-ия кинофестивал във Венеция. Сред тях блесна и българският модел и инфлуенсър Александра Богданска.

След първата си поява на червения килим през 2023 г., когато се нареди сред световни звезди, тя се завърна по-уверена и още по-елегантна.

Моделът впечатли с изискана визия, в която бяха съчетани класика и модерна смелост. Роклята ѝ, подбрана с внимание към всеки детайл, беше сред най-коментираните на събитието.

Същата вечер по червения килим преминаха и Дуейн Джонсън-Скалата, който е във Венеция за премиерата на филма "Смазващата машина“, в който влиза в ролята на кечиста Марк Кер, а до него бе и Емили Блънт, която изпълнява ролята на съпругата му Доун Стейпълс.

Източник: Gulliver/Getty Images

#Александра Богданска

