Вълна от COVID-19 в Румъния, променят се симптомите

Здравните власти в Румъния регистрират съществено нарастване на случаите на COVID-19 през последните две седмици, съобщава телевизия Диджи 24. Въпреки че повечето случаи преминават в лека или средна форма, вълната от нови заразявания показва, че вирусът продължава да циркулира активно сред населението, предупреждават местни специалисти.

Националният институт за обществено здраве съобщи, че през седмицата 18-24 август са били регистрирани 3850 нови случая наCOVID-19, което е нарастване с 87,2 процента спрямо предходната седмица.

Доктор Михай Краю заяви пред телевизия Диджи 24, че напоследък в Румъния се наблюдават два типа на COVID-19 – единият е подобен на грип с респираторни оплаквания и болки в мускулите, а вторият протича с повръщане и диария, което създава риск от дехидратация при малки деца. Доктор Краю обърна внимание, че рискът е голям на фона на началото на активния сезон в детските градини.