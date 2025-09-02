  • Instagram
Трамвай дерайлира при гара „Подуяне“ в София

Трамвай е дерайлирал при железопътна гара "Подуяне" в София, съобщиха от Столична община.

Причините за инцидента все още се изясняват.

Екип на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столична община е на място.

Припомня, че по-рано трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира в София, като удари няколко коли.

