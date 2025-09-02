Още три села обявиха бедствено положение заради безводието в Плевенско

Още три села от община Плевен – Ясен, Опанец и Буковлък, се включват към населените места, за които вече е обявено бедствено положение заради безводието. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

Областният управител Николай Абрашев продължава да извършва проверки как се изпълняват мерките, набелязани от Областния кризисен щаб. Той е инспектирал сондажа при помпената станция на река Вит край село Ясен, където на 65 метра са достигнати водоносни пластове. Целта е да се стигне до 120 метра дълбочина. Според областната управа, това е алтернатива за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и региона, предприета от водоснабдителното дружество като краткосрочна мярка.

Абрашев е проверил и работата по почистването и възстановяването на водохващането на стара, неизползвана от дълги години връзка между река Дъбнишка бара, дере и Ясенския напоителен канал. Чрез тази връзка трябва да се доставят допълнителни водни количества за вододайната зона "Долна Митрополия".

Засилени проверки и доставка на бутилирана вода

Във връзка с обявеното бедствено положение областният управител е разпоредил да се извършат специализирани проверки за нерегламентирано присъединяване към водопреносната мрежа, както за битово-питейно водоснабдяване, така и за небитова вода. Ще се следи и за спазване на условията на издадените разрешителни за водовземане.

Започнало е и предоставянето на бутилирана минерална вода, дарена миналата седмица от Областна администрация – Русе.

От днес в населени места от общините Плевен и Долна Митрополия е в сила бедствено положение. Екипи на ВиК дружествата в Пловдив и Русе се присъединиха към работата на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД в Плевен като част от незабавните мерки за справяне с кризата. Те ще подпомогнат работата с конкретни идеи, действия и човешки капитал, съобщиха от "Български ВиК холдинг" ЕАД.