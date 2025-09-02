Влакът на Ким Чен-ун: Сигурност и лукс по пътя към Пекин ОБЗОР

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун тръгна от Пхенян снощи, прекоси границата с Китай рано тази сутрин и днес пристигна на централната гара в Пекин, за да присъства на военен парад утре и на честването на официалната капитулация на Япония във Втората световна война, съобщиха световните медии.

Официалният севернокорейски в. "Нодон Синмун" помести днес снимки на Ким, седнал зад бюро в специалния си боядисан в тъмнозелено влак, наподобяващ бронираната композиция, използвана и преди от севернокорейския лидер, за да пътува до други страни, съобщи Ройтерс.



Южнокорейската агенция Йонхап отбелязва, че за Ким Чен-ун, който утре ще присъства на военен парад в Китай, това е първото му участие в голямо, многостранно дипломатическо събитие.

Лидерът на изолираната Северна Корея, който рядко я напуска, идва на парада в Пекин по покана на китайския президент Си Цзинпин. Събитието отбелязва 80-годишнината от официалната капитулация на Япония във Втората световна война.

Руският президент Владимир Путин, който изгради близки връзки с Ким, също ще присъства на парада заедно с китайския си колега и други лидери, между които ще бъде и иранският президент Масуд Пезешкиан.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун напусна Пхенян с влак вчера, за да пътува до Пекин, съобщи агенция Йонхап, визирайки бавния, но специализиран вид транспорт, който лидерите на изолираната страна използват от десетилетия.

Не е ясно какъв влак е използвал, но в миналото Ким е пътувал с бронирани влакове, които предлагат по-безопасно и по-удобно пространство за голяма свита, охранители, храна и удобства, както и място за обсъждане на дневния ред преди срещите, твърдят експерти.

Откакто стана лидер в края на 2011 г., Ким Чен-ун е използвал влак, за да посети Китай, Виетнам и Русия, отбелязва Ройтерс.

Какво има вътре във влаковете?

Не е ясно колко влака са използвали севернокорейските лидери през годините, но Ан Бюнг-мин, южнокорейски експерт по транспорта в Северна Корея, каза, че са необходими няколко влака по причини, свързани със сигурността.

Според южнокорейския експерт тези влакове имат по 10 до 15 вагона, някои от които се използват само от лидера, като спалня, а други превозват охранители и медицински персонал.

Обикновено има място и за офиса на Ким, комуникационно оборудване, ресторант и няколко вагона за превоз на два бронирани автомобила "Мерцедес", добави Бюнг-мин.

Видеокадри, излъчени през 2018 г. от севернокорейската държавна телевизия, показаха Ким на среща с висши китайски официални лица в широк вагон, обзаведен с розови дивани от всички страни. Кадрите показаха и вагона, в който се намира офисът на Ким с бюро и стол, а на стената зад него имаше карта на Китай и Корейския полуостров, посочва Ройтерс.

През 2020 г. кадри от севернокорейската държавна телевизия показаха Ким да пътува с влак, за да посети област, засегната от тайфун, на които се виждаше вагон, украсен с осветителни тела с формата на цветя и със столове, обшити с плат и мотиви тип зебра.

В книгата "Ориент експрес" от 2002 г. руският държавен деец и офицер Константин Пуликовски описва триседмичното пътуване до Москва на Ким Чен-ир, бащата и предшественик на Ким Чен-ун. Според книгата в този влак са били докарани със самолет от Париж каси с вино от Бордо и Божоле, както и живи омари.

Как влакът преминава границите?

Когато Ким Чен-ун пътува с влака си до Русия, включително през 2023 г. за срещата на върха с президента Владимир Путин, колесните му оси са били преконфигурирани на граничната гара, защото двете страни използват различни ширини на релсите, посочи Бюнг-мин.

Макар че за Китай няма такова изискване, китайски локомотив започва да тегли влака, след като той пресече границата, защото местните машинисти познават железопътната система и сигнализацията, каза Ким Хан-те, бивш южнокорейски машинист, който е написал книга за железопътния транспорт в Северна Корея.

За да пътува до предишните срещи на върха със Си Цзинпин, специално оборудваният влак на Ким обикновено се теглеше от съответните боядисани в зелено локомотиви DF11Z - произведени в Китай локомотиви с емблемата на държавната "Чайна Рейлуей корпорейшън" (China Railway Corporation), които имат най-малко три различни серийни регистрационни номера, показва преглед на снимки от медиите.

Южнокорейският експерт Бюнг-мин отбеляза, че серийните номера са 0001 или 0002, което предполага, че Китай му е предоставял локомотиви, запазени за най-висшите държавни служители.

А когато Ким пътуваше през Китай за срещата си на върха през 2019 г. с президента на САЩ Доналд Тръмп във Виетнам, влакът му бе теглен от червено-жълт локомотив с официалното лого на китайските железници.

Влакът може да достигне скорост до 80 км/ч по китайската железопътна мрежа в сравнение с максимална скорост от около 45 км/ч по релсите на Северна Корея, каза Бюнг-мин.

Кой използва влаковете?

Основателят на Северна Корея - Ким Ир-сен, дядото на Ким, редовно пътуваше в чужбина с влак по време на своето управление до смъртта си през 1994 г.

Ким Чен-ир разчиташе изцяло на влакове, за да посети Русия три пъти, включително пътуване от 20 000 км до Москва през 2001 г. Той почина от сърдечен удар в края на 2011 г., докато пътуваше с един от своите влакове, а вагонът е изложен в мавзолея му.

Влакът е в центъра на държавната севернокорейска пропаганда около управляващата династия Ким, предприемаща дълги пътувания, за да се срещне с обикновените севернокорейци в цялата страна.

През 2022 г. държавната телевизия в Пхенян показа Ким Чен-ун да предприема това, което телевизията нарече "изтощително пътуване с влак" из Северна Корея, за да инспектира реколтата от царевица и да популяризира "комунистическата утопия", отбелязва Ройтерс.