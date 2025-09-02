Кои са държавите, които печелят и губят милионери през 2025 г.

За да видим кои държави печелят или губят най-много заможни хора през 2025 г., правим преглед на данните за миграцията на милионери за почти 60 големи икономики.

Данни и дискусия

Данните за тази визуализация идват от Henley & Partners. Те класират държавите според прогнозните нетни приходи и отливи на милионери през 2025 г., давайки представа къде в света се концентрира или разсейва богатството.

Най-големите печеливши през 2025 г.

ОАЕ водят с нетен прираст от 9 800 милионери, затвърждавайки привлекателността си чрез ниски данъци, луксозен начин на живот и икономическа отвореност.

САЩ са на второ място, с 7 500 нови милионери, вероятно задвижвано от диверсифицираната икономика и инвестиционните възможност, пише visualcapitalist.

Южноевропейските държави като Италия и Португалия също се открояват, привличайки заможни хора чрез „златни визи“.

Например, програмата за златна виза на Португалия предлага на инвеститорите опростен път към европейско пребиваване и в крайна сметка гражданство чрез квалифицирани инвестиции във фондове, научни изследвания или културни проекти.

Къде милионерите си тръгват

Великобритания е на върха на списъка с нетни отливи, като се очаква 16 500 милионери да напуснат през 2025 г. Това е почти двойно повече от отлива в Китай, който е на второ място със загуба на 7 800 заможни хора.

„За първи път от десетилетие проследяване европейска страна оглавява света по отлив на милионери“ - Юерг Стефен, главен изпълнителен директор на Henley & Partners.

Причини за изхода на богатите от Великобритания включват повишения върху данъците върху капиталовите печалби и наследството, както и намаляващото икономическо доверие.

Франция, Бразилия и Индия също се нареждат високо в списъка на държавите с изход на милионери.