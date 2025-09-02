Премиерът Желязков: Данъчно-осигурителната тежест няма да се увеличава

„Данъчно-осигурителната тежест няма да се увеличава“. Това заяви категорично министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Бургас. Премиерът опроверга тиражирани в публичното пространство твърденията за предстоящо повишаване на ДДС и други данъци. „Ако правителството имаше намерение да увеличава данъчно-осигурителната тежест, щеше да го заяви ясно и категорично – чрез актове на кабинета, чрез официална комуникация, чрез предложения към законодателя и накрая със Закона за бюджета за следващата година“, подчерта министър-председателят. В същото време подчерта, че правителството ще продължи да работи за финансова дисциплина и балансиран бюджет.

„По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив се е действало по протокол и затова не се води разследване по случая“, заяви още министър-председателят Росен Желязков в отговор на журналистически въорос. По думите му подобни ситуации се случват ежедневно и когато има смущения в GPS сигнала на самолета се подхожда с инструментално навигиране. „Тези смущения не се водят нито хибридни, нито киберзаплахи. Няма нищо, което да е по-различно от онова, което наблюдаваме в резултат на войната в Украйна. За съжаление, това е една от страничните, но немаловажни последици от подобни конфликти“, категоричен бе Росен Желязков.

Министър-председателят уточни пред журналисти, че Министерският съвет е предложил на президента Радев и. ф. председател на ДАНС Деньо Денев да оглави службата, но все още се очаква официална позиция от държавния глава. „Ние още сме в съгласувателна процедура и все още не приемаме решение, защото очакваме и официалната, писмена позиция на президента, не само изказаната такава“, допълни Желязков и подчерта, че не е сериозно институциите да си говорят през медиите.

Относно темата с имотите с отпаднала необходимост премиерът Росен Желязков заяви, че е предвидена ясна последователност – първо да се предоставят на общините, след това да се използват за обезщетения при отчуждения, после да се включват в концесии за публични услуги и едва ако няма друга възможност – да се продават. „Не става дума за разпродажба, а за управление. Целта е имотите да не се рушат, а да носят доход и да бъдат в полза на хората и общините“, подчерта министър-председателят. Премиерът отхвърли спекулациите, че държавното имущество се разпродава. „Систематизираме информацията за имотите – те не са 4400, а много повече. Ние правим това, което никой не е правил досега – да обявим кои са, къде са и как могат да бъдат използвани.“ Желязков припомни, че правителството е внесло Програмата в Народното събрание. „Искаме парламентът да се произнесе – дали държавата иска ефективно управление или продължаване на хаоса от последните десетилетия“, посочи министър-председателят.



