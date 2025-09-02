Сарафов свиква спешна среща за тежката катастрофа, при която кола се вряза в автобус в София

Под ръководството на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов ще се проведе работно съвещание във връзка с тежката катастрофа в София от средата на август, при която автомобил се заби в автобус на столичния градски транспорт.

Повече информация за хода на разследването ще бъде предоставена от наблюдаващия досъдебното производство прокурор от СГП Виолета Танаицова.

Инцидентът стана на 15 август тази година. В малките часове на нощта кола с много висока скорост се вряза странично в автобус на градския транспорт. Сирийски лекар, пътувал вътре, почина на място, а шестима души, сред които и шофьорът на автобуса, бяха тежко ранени.

Впоследствие стана ясно, че зад волана на колата е бил 21-годишният Виктор Илиев. Toй има шофьорска книжка от началото на август. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев бяха отрицателни, но от прокуратурата съобщиха, че е употребил райски газ.

Установено бе, че скоростта му е била между 170 и 200 километра в час. Виктор Илиев е с наложена мярка "задържане под стража".