МОН предлага учебният ден да започва по-късно

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага учебният ден в българските училища да започва по-късно. Предложението беше обявено във вторник по време на посещение в Костинброд за откриването на новата детска градина "Слънчице".

"Пак съм подготвил писмо до училищата да проведат разговори с педагогическата и родителската общности, за да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден, защото всички анализи показват, че когато започват половин-един час по-късно, се подобрява мотивацията за учене и резултатите", заяви министърът.

Вълчев подчерта, че идеята няма да влезе в сила от настъпващата учебна година, а трябва да се обсъди между училищните ръководства и родителите. Според него един от основните проблеми в образователната система е двусменният режим на учене.



Предизвикателства с двусменното обучение

Най-трудно предложението за по-късно започване може да се осъществи в училища, които работят на двусменен режим, посочи министърът. Този проблем засяга основно големите градове в страната.

"В София има над 80 училища на двусменен режим. Има градове, които са изцяло на едносменен режим. Но в четирите най-големи града има най-голям недостиг и не става без строене и дострояване", обясни Красимир Вълчев.

В момента в 227 училища в страната децата все още учат на две смени, което налага часовете сутрин да започват по-рано - обикновено в 7:30 часа. Втората смяна започва в 13:30 часа, но приключва около 19:00-19:30 часа в зависимост от броя часове.

Реакции от родители и училищни директори

Родителската общност има смесени мнения по въпроса. Виктория Раева, родител на първокласник, не приема идеята за по-късно започване.

"Смятам, че за момента особено в големите градове такъв тип обучение с по-късно започване е невъзможно да се случи. Учениците в първи клас се приемат по местоживеене, а не по месторабота. Родителите трябва да имат достатъчно време да се предвижат до работното си място", коментира тя.

В същото време директори на училища, които вече работят с по-гъвкаво разписание, споделят положителни впечатления. Данко Калапиш, директор на 107-то основно училище "Хан Крум" в София, където учениците започват между 8:00 и 8:50 часа, подкрепя идеята.

"За мен е много важно децата да могат да се наспиват сутрин. Колкото повече са се наспали, толкова повече са концентрирани и мотивирани да работят. Доста по-ефективно е, когато decата започват по-късно, не спят първия учебен час", коментира той.



Търсене на оптимално решение

Диян Стаматов, директор на 119-то средно училище "Академик Михаил Арнаудов", посочва предизвикателствата пред училищата на двусменен режим. В неговото училище са намерили компромисно решение - малките ученици започват в 8:20 часа за облекчение.

"Няма как да се започне по-късно за учениците от прогимназията, заради по-късното приключване на учениците в гимназиален етап. Златната среда за големите градове е да се започва при малките ученици около 8:20-8:30", заяви той.

За пълното решаване на проблема са необходими допълнителни инвестиции в инфраструктура. "Няма толкова места, които да бъдат използвани. Това е много бавен процес, много сериозен финансов ресурс", добави Стаматов.



От Министерството на образованието и науката съобщиха, че финансират 44 училища за изграждане и пристрояване на сградите им, което ще даде възможност за преминаване на едносменен режим в бъдеще